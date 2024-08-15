Финский оператор газопровода Balticconnector, который был разрушен осенью 2023 года китайским кораблем, прокомментировал Rus.Postimees заявление министра обороны Эстонии о том, что Пекин навряд ли готов компенсировать ущерб от разрушения газовой магистрали.
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Сколько стоит «несчастный случай» с китайским якорем и Balticconnector?
Финская государственная компания по транспортировке природного газа Gasgrid прокомментировала слова Ханно Певкура о том, что Китай не намерен оплачивать ущерб, который был причинен китайским кораблем Newnew Polar Bear, когда в октябре 2023 года якорь судна разрушил газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию по дну Балтийского моря.