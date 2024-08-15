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Сколько стоит «несчастный случай» с китайским якорем и Balticconnector?

Иван Скрябин
, журналист
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Китайский корабль, чей якорь разрушил газопровод между Эстонией и Финляндией в 2023 году. Пекин утверждает, что это был "несчастный случай". Министр обороны Эстонии в этом не уверен. Сумма ущерба оценивается минимум в 35 миллионов евро.
Китайский корабль, чей якорь разрушил газопровод между Эстонией и Финляндией в 2023 году. Пекин утверждает, что это был "несчастный случай". Министр обороны Эстонии в этом не уверен. Сумма ущерба оценивается минимум в 35 миллионов евро. Фото: Mihkel Maripuu

Финский оператор газопровода Balticconnector, который был разрушен осенью 2023 года китайским кораблем, прокомментировал Rus.Postimees заявление министра обороны Эстонии о том, что Пекин навряд ли готов компенсировать ущерб от разрушения газовой магистрали.

Финская государственная компания по транспортировке природного газа Gasgrid прокомментировала слова Ханно Певкура о том, что Китай не намерен оплачивать ущерб, который был причинен китайским кораблем Newnew Polar Bear, когда в октябре 2023 года якорь судна разрушил газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию по дну Балтийского моря.

«Глядя на практику, сложно предположить, что позиция Китая изменится, и если они настаивают, что это был несчастный случай, то, вероятно, они будут утверждать, что им нечего компенсировать», - сказал министр обороны Эстонии после того, как Пекин признал причастность китайского корабля к инциденту.

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