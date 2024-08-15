Исследование У многих людей после оплаты счетов от зарплаты почти ничего не остается

«В нынешних экономических условиях работникам трудно откладывать деньги, поскольку зарплата не успевает за стоимостью жизни, - говорит Индрек Харьяк, руководитель отдела продаж CV.ee. - Судя по результатам опроса работодателей, в ближайшее время мы не ожидаем значительного повышения зарплат, что, в свою очередь, сделает достижение финансовой безопасности все более трудным. Работодатели могли бы более активно поддерживать финансовую грамотность сотрудников, чтобы уменьшить финансовый стресс».