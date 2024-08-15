Министерство предлагает с 2035 года запретить содержание куриц-несушек в клетках

Представители министерства встретились для обсуждения переходного периода с крупнейшими производителями яиц в Эстонии. Наряду с уже полученной обратной связью министерство также ждет от производителей предложений и по устранению существующих узких мест.

Предложения по внесению соответствующих изменений в Закон о защите животных передадут парламентской комиссии по сельской жизни в сентябре.

Министерство также проанализирует возможности в переходный период предлагать местным производителям дотации. Запретом на содержание в клетках Эстония хочет также содействовать улучшению благополучия куриц по всему ЕС.

В Эстонии более 600 000 куриц-несушек, из них 81 процент живет в клетках. Отечественные производители производят 178,6 млн яиц в год, то есть по 300 яиц на курицу, что покрывает 55 процентов местного потребления.