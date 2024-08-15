Власти Таллинна намерены уволить директора школы по интересам, продвигавшего советскую пропаганду

По словам вице-мэра, договор с Пчелкиным, который руководит таллиннской школой по интересам «Тондираба» и детским садом «Куристику», еще не расторгнут, но это произойдет в ближайшее время. По словам Яшина, в понедельник руководитель школы был вызван к своему непосредственному работодателю, главе Департамента образования.