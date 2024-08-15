Вице-мэр Таллинна по вопросам образования Алексей Яшин («Ээсти 200») сообщил, что центрист Сергей Пчелкин не будет продолжать работу в качестве руководителя столичных образовательных учреждений в связи с тем, что в своей публикации об эстонской истории он использовал советскую пропаганду. Пчелкин считает происходящее политической травлей.
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Власти Таллинна намерены уволить директора школы по интересам, продвигавшего советскую пропаганду
По словам вице-мэра, договор с Пчелкиным, который руководит таллиннской школой по интересам «Тондираба» и детским садом «Куристику», еще не расторгнут, но это произойдет в ближайшее время. По словам Яшина, в понедельник руководитель школы был вызван к своему непосредственному работодателю, главе Департамента образования.