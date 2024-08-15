СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Угроза ножом в Пыхья-Таллинне, ДТП с участием кабана, загоревшаяся баня в Маарду

Также за минувшие сутки пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию одного гражданина России и трех граждан Украины.

Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.

13 августа пограничники обнаружили незаконное пересечение временной линии контроля на реке Нарва в направлении Эстония-Россия-Эстония. Водитель маломерного судна был оштрафован на 240 евро.

14 августа на погранпункте в Нарве при выезде из Эстонии был проверен гражданин Узбекистана, среди личных вещей которого было обнаружено полностью поддельное водительское удостоверение. Документ был изъят, и человек отправился в Россию.

14 августа в пункте пропуска «Нарва-1» на выезде из Эстонии пограничники проверили документы гражданина России и обнаружили, что он нелегально находился в Шенгенской зоне в течение двух дней, причем все эти дни - в Эстонии. Человеку выдали предписание покинуть Эстонию, запретили въезд в Шенгенскую зону на четыре месяца и оштрафовали на 400 евро. После процессуальных действий человек уехал в Россию.

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