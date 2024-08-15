Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие сутки сообщил об угрозе ножом в Пыхья-Таллинне, а также о краже электросамоката в Нарве. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о загоревшейся бане в Маарду и о ДТП с участием кабана.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Угроза ножом в Пыхья-Таллинне, ДТП с участием кабана, загоревшаяся баня в Маарду
Насилие
14 августа поступило сообщение, что на улице Вана-Виру в Кесклинне произошел конфликт, в ходе которого 22-летний мужчина нанес телесные повреждения 32-летнему.
14 августа поступило сообщение, что на Мустакиви-теэ в Ласнамяэ неизвестный избил 56-летнего мужчину.
14 августа поступило сообщение, что в квартире на улице Раадику в Ласнамяэ 35-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес телесные повреждения своей 31-летней бывшей сожительнице.
14 августа в магазине на улице Копли в Пыхья-Таллинне 47-летний мужчина угрожал ножом 51-летней женщине. Подозреваемый был задержан.
14 августа в полицию поступило сообщение, что в Нарве на улице А. Пушкина 39-летний мужчина во время ссоры избил свою жену. Сотрудники полиции задержали нападавшего.
Кражи
Утром 7 августа было обнаружено, что с велопарковки на улице Пеплери в Тарту украден пристегнутый велосипед. Ущерб составил около 1200 евро.
14 августа из дома на улице Кангеласте в Нарве был украден электросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter. Ущерб от кражи составил около 500 евро.
Мошенничество
В полицию поступило сообщение о том, что 9 августа жительница Ярвамаа увидела объявление на Facebook Marketplace, в котором предлагалась бесплатная кофемашина. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
В полицию поступило сообщение, что 3 августа женщина хотела купить товары для маникюра, выставленные на продажу на Facebook Marketplace. Она оплатила товар, но так и не получила его. Ущерб выясняется.
Безопасность на границе
За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили четырех граждан России, трех граждан Беларуси, одного гражданина Гондураса и одного гражданина Узбекистана.
Также за минувшие сутки пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию одного гражданина России и трех граждан Украины.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
13 августа пограничники обнаружили незаконное пересечение временной линии контроля на реке Нарва в направлении Эстония-Россия-Эстония. Водитель маломерного судна был оштрафован на 240 евро.
14 августа на погранпункте в Нарве при выезде из Эстонии был проверен гражданин Узбекистана, среди личных вещей которого было обнаружено полностью поддельное водительское удостоверение. Документ был изъят, и человек отправился в Россию.
14 августа в пункте пропуска «Нарва-1» на выезде из Эстонии пограничники проверили документы гражданина России и обнаружили, что он нелегально находился в Шенгенской зоне в течение двух дней, причем все эти дни - в Эстонии. Человеку выдали предписание покинуть Эстонию, запретили въезд в Шенгенскую зону на четыре месяца и оштрафовали на 400 евро. После процессуальных действий человек уехал в Россию.
Пожары
15 августа в 00:01 спасатели выехали на Соохейна-теэ в Маарду, где сообщивший увидел, что у соседа открытым пламенем горит баня. Пламя также угрожало расположенному рядом дровяному сараю. Первые спасатели прибыли на место через семь минут и в противодымном снаряжении проникли в горящую баню для ликвидации очага возгорания. К счастью, распространение огня удалось остановить до того, как оно перекинулось на соседнее строение. Никто не пострадал, и точную причину возгорания установит дальнейшее расследование.
15 августа в 04:55 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании деревянного жилого дома на улице Метса в Пярну. Средняя часть трех построенных вместе жилых домов горела открытым пламенем, причем огонь распространился как на левую, так и на правую сторону. Спасатели немедленно приступили к эвакуации жильцов. Причины возгорания пока неизвестны, и на данный момент работы по тушению пожара продолжаются. На происшествие отреагировали спасательные команды Пярну, Хяэдемеэсте, Килинги-Нымме и Пярну-Яагупи, а также полевые руководители Ляэнеского спасательного центра.
ДТП
14 августа в 22:02 поступило сообщение, что в деревне Лыпе волости Алутагузе произошло столкновение легкового автомобиля с лосем. Две женщины, находившиеся в автомобиле, были осмотрены медиками, но госпитализация им не потребовалась. Погибшего лося спасатели помогли перетащить на тележку охотников, и дорога была очищена.
15 августа в 03:15 поступило сообщение, что на шоссе Йыхви-Тарту в деревне Паюалузе волости Йыхви произошло столкновение легкового автомобиля с кабаном. Водитель автомобиля не пострадал. Спасатели покрыли вытекшее на дорогу масло абсорбентом и очистили проезжую часть. На место происшествия были вызваны охотники.
14 августа в 11:55 в деревне Сууре-Ляхтру волости Ляэне-Нигула произошла авария. Спасатели устранили опасность возгорания автомобилей, попавших в аварию, отбуксировали их к обочине и очистили дорогу от обломков.
14 августа в 18:16 спасатели выехали на место ДТП с участием двух легковых автомобилей в деревню Мыкси волости Выру. Люди серьезно не пострадали, спасатели ликвидировали опасность возгорания и убрали обломки с дороги.