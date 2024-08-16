Правительство хочет взимать как с компаний, так и с частных лиц, помимо прочего, так называемый налог на безопасность в размере двух процентов.

Если в случае с частными лицами это легко и согласно нынешним планам, все доходы будут облагаться налогом по ставке два процента, то есть ставка налога для частных лиц вырастет до 24 процентов, то для предприятий все сложнее. По эстонской системе компания должна платить подоходный налог, если она фактически выводит из фирмы прибыль.