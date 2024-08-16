Литва все же будет пропускать ряд автомобилей с белорусскими номерами

Литва с 17 августа разрешила въезд автомобилей с белорусскими номерами, если за рулем - владелец с литовской визой или видом на жительство в этой стране. Обновления опубликованы в пятницу, 16 августа, на сайте таможни Литвы и связаны с решением Международной комиссии по координации санкций.

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Ввоз автомобиля не для продажи и в личных целях будет также возможен для граждан государств Евросоюза, проживающих в Беларуси.

Таким образом внесены небольшие корректировки в запрет на въезд автомобилей с белорусскими номерными знаками от 17 июля. Все остальные владельцы подобных транспортных средств на территории Литвы должны будут перерегистрировать их до 18 января 2025 года.

Исключение сделано только для диптранспорта.

Запрет Эстонии, Латвии и Литвы для снижения обхода санкций

Эстония, Латвия и Литва в июле запретили въезд авто из Беларуси, чтобы снизить риск обхода антивоенных санкций в отношении Москвы и Минска.

Ранее, 11 августа, в пресс-службе белорусского министерства обороны сообщили, что танки одной из механизированных бригад вооруженных сил Беларуси перебрасываются к границе с Украиной.