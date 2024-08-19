Директора таллиннской школы по интересам уволили из-за поста в соцсетях

Пчелкин в понедельник около полудня сказал Rus.Postimees, что пока так и не был официально уведомлен о решении своего работодателя - Таллиннского департамента образования.

«Я должен был пойти в Департамент образования в пятницу, но они перенесли встречу на эту неделю», - говорит он, добавляя, что точная дата встречи пока не назначена.

Хотя Пчелкин не терял надежды, что работодатель при вынесении решения учтет его объяснения, он был настроен скорее пессимистично.

«Учитывая риторику городских властей, я готовлюсь, наверное, к увольнению. С другой стороны, мой работодатель - Департамент образования, и пока со мной никто не беседовал», - уточнил директор школы, добавив, что о намерениях расторгнуть с ним трудовой договор он узнал из СМИ.

Около 16.00 стало известно, что Таллиннский департамент образования все-таки увольняет Пчелкина.

«Сергею Пчелкину сообщили, что его договор будет расторгнут в чрезвычайном порядке и его последний рабочий день будет 21 августа 2024 года», - заявил руководитель Таллиннского департамента образования Каарель Рунду.

Напомним, что на прошлой неделе мэр Таллинна Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) предложил уволить Пчелкина, поскольку директор «Тондираба» назвал лесных братьев, сражавшихся за свободу Эстонии и Литвы, боевиками и объяснил депортации необходимостью искоренить подполье. Осиновский посчитал, что Пчелкин таким образом оправдывает преступления против человечности.

Сам же Пчелкин ранее объяснил желание мэра его уволить тем, что социал-демократы пытаются устранить центристов из городских учреждений Таллинна с помощью лжи и политического искажения фактов.

В своем заявлении Пчелкин указал, что целью его поста было объяснить русскоязычным, проживающим в Эстонии, что оккупационным властям Советского Союза не удалось подчинить местных жителей, и значительную роль в сопротивлении сыграли лесные братья. Он подчеркнул, что интерпретация мэра Евгения Осиновского, что он оправдывает преступления против человечности, является политическим искажением истины и обманом.