Пчелкин в понедельник около полудня сказал Rus.Postimees, что пока так и не был официально уведомлен о решении своего работодателя, Таллиннского департамента образования.

«Я должен был пойти в Департамент образования в пятницу, но они перенесли встречу на эту неделю», - говорит он, добавляя, что точная дата встречи пока не назначена.

Хотя Пчелкин не терял надежды, что работодатель при вынесении решения учтет его объяснения, он был настроен скорее пессимистично.

«Учитывая риторику городских властей, я готовлюсь, наверное, к увольнению. С другой стороны, мой работодатель - Департамент образования, и пока со мной никто не беседовал», - уточнил директор школы, добавив, что о намерениях расторгнуть с ним трудовой договор он узнал из СМИ.

Около 16.00 стало известно, что Таллиннский департамент образования все-таки увольняет Пчелкина.

«Сергею Пчелкину сообщили, что договор с ним будет расторгнут в чрезвычайном порядке и его последний рабочий день будет 21 августа 2024 года», - заявил руководитель Таллиннского департамента образования Каарель Рунду.

«Трудовой договор с Пчелкиным был расторгнут по уважительной причине, так как его публикация в социальных сетях не соответствуют ожиданиям, предъявляемым к руководителю образовательного учреждения и занимаемой должности, а также общественно признанным ценностям, нанося ущерб репутации города Таллинна как работодателя», - уточнили в пресс-службе Таллиннской горуправы.