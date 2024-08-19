Комментируя идею министра финансов Юргена Лиги о налоге на зарплаты, премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) сказал, что речь идет о вариантах реализации коалиционного договора, решение по которым примет правительство, пишет ERR.
Михал об идее налога c зарплат: окончательное решение будет примать правительство
«Принцип временного широкого налога на безопасность заключается в том, чтобы покрыть возросшие расходы на безопасность в Эстонии таким образом, чтобы каждый вносил свой вклад, поскольку безопасность касается всех в равной степени. Задача министра финансов и министерства – подготовить расчеты для проведения сокращений в государственном секторе и введения временного налога на безопасность, необходимого для покрытия расходов на безопасность», - сказал Михал в интервью ERR.
«Министр финансов представит правительству бюджетные варианты, анализы и экономический прогноз, а правительство будет принимать решения. Таким образом, перед принятием решения стоит провести обсуждение: были предложены различные основы для применения налога на безопасность в отношении предприятий, Министерство финансов рассчитает их, министр представит все соответствующие варианты правительству, и правительство примет решение», - отметил Михал.
В субботу, 17 августа, Postimees уже писал, что министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ) в интервью Äripäev заявил, что вместо предлагаемого сейчас двухпроцентного авансового налога на прибыль предприятий было бы правильнее ввести дополнительный налог на зарплаты.