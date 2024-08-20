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Социолог из России: война в Курской области может не ослабить, а усилить поддержку действий Путина

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Владимир Путин кричит на людей на Красной площади, сообщая об аннексии четырех областей Украины. 30 сентября 2022 года, Москва, Россия.
Владимир Путин кричит на людей на Красной площади, сообщая об аннексии четырех областей Украины. 30 сентября 2022 года, Москва, Россия. Фото: AFP / Scanpix

Социологи России фиксируют рост тревожности населения после начала военной операции ВСУ в Курской области. Однако в условиях тотального контроля за информацией, происходящее скорее усиливает поддержку власти в ее решениях о продолжении войны. Об этом Rus.Postimees рассказал директор «Левада-центра» Денис Волков.

Ровно две недели назад украинская армия начала военную операцию в Курской области России. И хотя пропаганда РФ уже вбрасывает через свои главные ежедневные ТВ-шоу мысли о том, что Россия «может проиграть» войну, отношение россиян к происходящему далеко от того, что вынудит Путина начать движение к примирению. По крайней мере, на это указывает анализ тех российских социологов, которых по старой памяти принято называть «независимыми» от Кремля.

Директор «Левада-центра» Денис Волков.
Директор «Левада-центра» Денис Волков. Фото: facebook.com/gaidar.fund

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