Пост в Facebook директора таллиннской школы по интересам и центриста Сергея Пчелкина, где лесные братья были названы бандитами, а депортация косвенно оправдывалась, привел к его увольнению. Член правления нарвского округа Центристской партии Михаил Паншин решил вступиться за однопартийца.
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Нарвский центрист: лесные братья – бандиты, читаю об этом в российских СМИ и архивах
Пост теперь уже бывшего директора Школы по интересам Тондираба вызвали резкую критику со стороны мэра Таллинна Евгения Осиновского (Социал-демократическая партия) и вице-мэра по образованию Алексея Яшина («Ээсти 200»). Осиновский посчитал, что такие заявления одобряют преступления против человечности. В понедельник Сергей Пчелкин был уволен по причине утраты доверия и несоответствия этическим требованиям.