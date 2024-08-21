Нарвский центрист: лесные братья – бандиты, читаю об этом в российских СМИ и архивах

Пост теперь уже бывшего директора Школы по интересам Тондираба вызвали резкую критику со стороны мэра Таллинна Евгения Осиновского (Социал-демократическая партия) и вице-мэра по образованию Алексея Яшина («Ээсти 200»). Осиновский посчитал, что такие заявления одобряют преступления против человечности. В понедельник Сергей Пчелкин был уволен по причине утраты доверия и несоответствия этическим требованиям.