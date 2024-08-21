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Нарвский центрист: лесные братья – бандиты, читаю об этом в российских СМИ и архивах

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Лесные братья. Иллюстративное фото.
Лесные братья. Иллюстративное фото. Фото: Mart Laari raamatust «The Forgotten War»

Пост в Facebook директора таллиннской школы по интересам и центриста Сергея Пчелкина, где лесные братья были названы бандитами, а депортация косвенно оправдывалась, привел к его увольнению. Член правления нарвского округа Центристской партии Михаил Паншин решил вступиться за однопартийца.  

Пост теперь уже бывшего директора Школы по интересам Тондираба вызвали резкую критику со стороны мэра Таллинна Евгения Осиновского (Социал-демократическая партия) и вице-мэра по образованию Алексея Яшина («Ээсти 200»). Осиновский посчитал, что такие заявления одобряют преступления против человечности. В понедельник Сергей Пчелкин был уволен по причине утраты доверия и несоответствия этическим требованиям.

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