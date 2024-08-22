Известный вирусолог Константин Чумаков ответил читателям Rus.Postimees на их скепсис относительно эпидемии оспы обезьян и прививок от этой смертельно опасной болезни. При этом ученый объяснил, зачем ВОЗ объявила новую эпидемию угрозой для всего мира.
15 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для всего мира. 16 августа Департамент здоровья рассказал Rus.Postimees о том, как Эстония подготовилась к приближению эпидемии.
Советско-американский ученый, вирусолог Константин Чумаков рассказал Rus.Postimees, откуда пришла новая эпидемия, чем она опасна, может ли происходящее быть элементом гибридной войны и ответил антиваксерам из числа наших читателей.