Известный вирусолог Константин Чумаков ответил читателям Rus.Postimees на их скепсис относительно эпидемии оспы обезьян и прививок от этой смертельно опасной болезни. При этом ученый объяснил, зачем ВОЗ объявила новую эпидемию угрозой для всего мира.