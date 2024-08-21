Основатель платформы по сбору пожертвований toeta.me Хенри Лаупмаа с июня не выплачивал средства, собранные для помощи Украине. Из 225 тысяч евро Лаупмаа до сих пор не выполнил обязательства по выплате 36 тысяч евро, сообщает ERR.
Подозревающийся в присвоении средств Лаупмаа уже несколько месяцев не выплачивает пожертвования
Последний раз Лаупмаа выплатил 45 тысяч евро в июне и тогда пообещал связаться с производителями дронов.
«Никаких изменений или действий с его стороны не произошло, несмотря на обещания», - прокомментировал организатор кампании по сбору средств на дроны Рой Страйдер.
Лаупмаа не ответил на просьбу ERR о комментариях.
По информации Postimees, опубликованной в октябре прошлого года, полиция подозревает платформу toeta.me в присвоении средств, собранных для помощи Украине. Лаупмаа тогда отрицал присвоение денег и утверждал, что произошло недоразумение.