Подозревающийся в присвоении средств Лаупмаа уже несколько месяцев не выплачивает пожертвования

Основатель платформы по сбору пожертвований toeta.me Хенри Лаупмаа с июня не выплачивал средства, собранные для помощи Украине. Из 225 тысяч евро Лаупмаа до сих пор не выполнил обязательства по выплате 36 тысяч евро, сообщает ERR.