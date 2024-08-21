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Подозревающийся в присвоении средств Лаупмаа уже несколько месяцев не выплачивает пожертвования

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Хенри Лаупмаа.
Хенри Лаупмаа. Фото: Sander Ilvest / Postimees

Основатель платформы по сбору пожертвований toeta.me Хенри Лаупмаа с июня не выплачивал средства, собранные для помощи Украине. Из 225 тысяч евро Лаупмаа до сих пор не выполнил обязательства по выплате 36 тысяч евро, сообщает ERR.

Последний раз Лаупмаа выплатил 45 тысяч евро в июне и тогда пообещал связаться с производителями дронов.

«Никаких изменений или действий с его стороны не произошло, несмотря на обещания», - прокомментировал организатор кампании по сбору средств на дроны Рой Страйдер.

Лаупмаа не ответил на просьбу ERR о комментариях.

По информации Postimees, опубликованной в октябре прошлого года, полиция подозревает платформу toeta.me в присвоении средств, собранных для помощи Украине. Лаупмаа тогда отрицал присвоение денег и утверждал, что произошло недоразумение.

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