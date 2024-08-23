Когда могут перестать платить пенсии гражданам РФ в Эстонии и сколько миллионов евро правительство отправляет в Россию

Прелюдия «Консенсус»

После начала Россией агрессивной войны в Украине Эстония прекратила участие сразу в нескольких договорах с РФ (18 октября 2022 года Рийгикогу признал российский режим террористическим). В том числе в марте 2025 года перестанет действовать договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Rus.Postimees ранее объяснял значимость этого решения для русскоязычного населения Эстонии и тех, у кого есть родственные связи за восточной границей.