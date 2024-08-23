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Когда могут перестать платить пенсии гражданам РФ в Эстонии и сколько миллионов евро правительство отправляет в Россию

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Rus.Postimees сравнивает размер пенсий, которые Эстония выплачивает в России, и которые государство, признанное в Эстонии "террористическим", все еще переводит сюда через восточную границу.
Rus.Postimees сравнивает размер пенсий, которые Эстония выплачивает в России, и которые государство, признанное в Эстонии "террористическим", все еще переводит сюда через восточную границу. Фото: Postimees Grupp / Scanpix Baltics

Где больше пенсионеров, которые получают пенсию из-за границы, в Эстонии или в России. Кому из-за рубежа приходит больше денег, россиянам или эстонцам. Почему растет количество человек, кому Эстония переводит деньги в Россию. Сколько пенсионеров получают пенсию обеих стран и когда это может прекратиться. Rus.Postimees узнал ответы на эти вопросы, изучив официальные данные.

Прелюдия «Консенсус»

После начала Россией агрессивной войны в Украине Эстония прекратила участие сразу в нескольких договорах с РФ (18 октября 2022 года Рийгикогу признал российский режим террористическим). В том числе в марте 2025 года перестанет действовать договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Rus.Postimees ранее объяснял значимость этого решения для русскоязычного населения Эстонии и тех, у кого есть родственные связи за восточной границей.

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