Член правления нарвской ячейки Центристской партии Михаил Паншин заявил, что не уйдет из партии, несмотря на то, что его мнение об эстонских лесных братьях не совпадает с точкой зрения лидера партии Михаила Кылварта. В ответ Паншин подверг сам критике и Кылварта, и Яну Тоом.
Нарвский центрист обрушился с критикой на руководство партии: «Мне все равно, я не выбирал Кылварта»
Недавно таллиннский центрист Сергей Пчелкин написал на своей странице в Facebook пост, где лесные братья, сражавшиеся за свободу Эстонии и Литвы, среди прочего, определялись как боевики и бандиты, а депортации были необходимы для искоренения подполья. Пчелкин был уволен с места директора таллиннской школы по интересам. Сам он объяснил, что слова не его, а являются цитатой из книги Леонида Парфенова «Намедни».
На защиту Пчелкина встал Михаил Паншин, который также посчитал, что лесные братья были бандитами. «Они совершили преступления против мирного населения Эстонии в середине ХХ века. Об этом говорят архивные данные. Их преступления сохранились в памяти тех, кто имел отношения к этим событиям», - написал он на своей странице в Facebook. Своим источником он назвал российские СМИ.
Председатель Центристской партии Михаил Кылварт, первоначально защищавший Пчелкина, негативно отреагировал на высказывания Паншина. «Лесные братья боролись за свободу и против иностранной державы, и принижать их недопустимо. Это неуважение к нашей трагической истории, - сказал Кылварт. - Михаил Паншин в своем посте выразил личную точку зрения, которая не совпадает с убеждениями Центристской партии», - добавил Кылварт.
Однако Паншин сообщил Rus.Postimees, что высказывания Кылварта его не очень волнуют. «Мне все равно, я не выбирал Кылварта. А его выпады похожи на метод допросов в стиле "злой полицейский, добрый полицейский". Он транслирует то, что выгодно партии. Яна Тоом транслирует то, что хочет услышать русскоязычный житель Эстонии. Такое разделение, на мой взгляд, партии не принесёт ничего хорошего, а лишь ещё сильней разъединит наш народ в Эстонии», - заявил нарвский центрист.
Паншин добавил, что о выходе из партии, он, несмотря на несогласие с другими ее членами и руководством, пока не думает.
«Считаю, что лишь действиями можно что-то изменить, а выйти - значит сдаться. Чтобы действовать, убеждать нужно для начала дееспособное руководство Нарвского округа, а не "ручного" руководителя округа. Тогда наше мнение будет иметь вес перед руководством всей партии», - уверен он.
Яак Мадисон: всему виной - российские СМИ
Яак Мадисон, вступивший в Центристскую партию сегодня, считает, что проблема куда более серьезная, и это - получение информации из российских СМИ. «Очевидно, что российские СМИ пытаются воспользоваться живущими в Эстонии русскими и создать напряженность между людьми разных национальностей своей пропагандой, которую они пытаются донести до проживающих здесь русскоязычных людей», - заявил Мадисон.
По его мнению, люди, живущие в Эстонии, должны понять историю Эстонии и ее трагедию, и этому пониманию поможет более всестороннее и качественное образование в общеобразовательных школах и более эффективная работа СМИ.
Но Паншин отрицает тот факт, что в качестве источников использует только российские новостные каналы. «У меня такое впечатление, что Мадисон читал лишь заголовок. А ведь я указывал, что черпаю информацию из местных СМИ, западных (в переводе), из российских медиа, а также из документальных фильмов и свидетельств», - заявил нарвский член Центристской партии.