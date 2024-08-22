Нарвский центрист обрушился с критикой на руководство партии: «Мне все равно, я не выбирал Кылварта»

Недавно таллиннский центрист Сергей Пчелкин написал на своей странице в Facebook пост, где лесные братья, сражавшиеся за свободу Эстонии и Литвы, среди прочего, определялись как боевики и бандиты, а депортации были необходимы для искоренения подполья. Пчелкин был уволен с места директора таллиннской школы по интересам. Сам он объяснил, что слова не его, а являются цитатой из книги Леонида Парфенова «Намедни».

На защиту Пчелкина встал Михаил Паншин, который также посчитал, что лесные братья были бандитами. «Они совершили преступления против мирного населения Эстонии в середине ХХ века. Об этом говорят архивные данные. Их преступления сохранились в памяти тех, кто имел отношения к этим событиям», - написал он на своей странице в Facebook. Своим источником он назвал российские СМИ.

Председатель Центристской партии Михаил Кылварт, первоначально защищавший Пчелкина, негативно отреагировал на высказывания Паншина. «Лесные братья боролись за свободу и против иностранной державы, и принижать их недопустимо. Это неуважение к нашей трагической истории, - сказал Кылварт. - Михаил Паншин в своем посте выразил личную точку зрения, которая не совпадает с убеждениями Центристской партии», - добавил Кылварт.

Михаил Паншин. Фото: Фото из личного архива