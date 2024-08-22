22 августа национал-консерватор и евродепутат Мадисон вступил в Центристскую партию. Лидер центристов Михаил Кылварт заявил, что вместе с Яаком Мадисоном партия сможет «еще эффективнее, чем раньше, отстаивать интересы Эстонии и формировать реалистичную политику, учитывающую наши национальные особенности и потребности». Кылварт допустил, что Центристская партия теперь может сменить свой политический окрас в Европарламенте. В том числе об этом мы поговорили с Яной Тоом.