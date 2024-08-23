Новоиспеченный центрист Мадисон: ссориться с Тоом не буду, тиблой может быть и эстонец, партия – не прорусская

В среду, 14 августа председатель Центристской партии Михаил Кылварт и национал-консерватор Яак Мадисон, недавно покинувший партию EKRE, выступили с совместным заявлением: политики призывают оппозицию объединиться и вместе противостоять либеральному курсу Партии реформ. Спустя неделю Мадисон становится центристом.
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«Вскоре мы увидим, как число людей, живущих в бедности, и тех, кто нуждается в помощи, значительно увеличится в результате повышения налогов, введения новых налогов и сокращения семейных пособий, предназначенных для финансирования идеологического зеленого поворота», - сказали в своем обращении Кылварт и Мадисон.