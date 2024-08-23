Новоиспеченный центрист Мадисон: ссориться с Тоом не буду, тиблой может быть и эстонец, партия – не прорусская

«Вскоре мы увидим, как число людей, живущих в бедности, и тех, кто нуждается в помощи, значительно увеличится в результате повышения налогов, введения новых налогов и сокращения семейных пособий, предназначенных для финансирования идеологического зеленого поворота», - сказали в своем обращении Кылварт и Мадисон.