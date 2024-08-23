В Эстонии снова растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

По сравнению с предшествовавшей неделей количество выявленных случаев выросло на 50%.

Помимо этого, на прошлой неделе было зарегистрировано 1544 случая заболевания острыми респираторными инфекциями, 25% из которых пришлись на детей до 14 лет.

За неделю количество случаев заболевания острыми респираторными инфекциями увеличилось на 11%.

На этом фоне Департамент здоровья рассказывал Rus.Postimees о приближении эпидемии оспы обезьян. В Эстонии случаев заболевания не наблюдалось с 2022 года, однако, предупреждают в Департаменте, риск ввоза болезни все еще существует.

Симптомы оспы обезьян похожи на натуральную оспу, но в мягкой форме: на начальной стадии отмечается лихорадка, сильная головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов и усталость. Характерные кожные высыпания появляются через 1–3 дня после лихорадки.

При подозрении на оспу обезьян медицинские работники берут образцы, которые будут отправлены в лабораторию инфекционных заболеваний Департамента здоровья для тестирования.