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Эстония не будет платить за Россию, если Москва прекратит пенсионные переводы

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Пенсионер пересчитывает мелочь. Иллюстративное фото.
Пенсионер пересчитывает мелочь. Иллюстративное фото. Фото: Www.imago-images.de

Министерство социальных дел Эстонии прокомментировало возможность прекращения действия договора о выплатах пенсий россиянам в Эстонии и эстонцам в России. МИД Эстонии ранее сообщил Rus.Postimees о ревизии всех двусторонних договоров, которые были в прежние годы заключены между Москвой и Таллинном.

Rus.Postimees в пятницу 23 августа подробно рассказал, как меняется количество пенсионеров, которые получают российскую пенсию в Эстонии, и как меняется объем денег, которые правительство переводит в Россию для выплаты эстонских пенсий. Речь идет о миллионах евро, которые уходят через восточную границу.

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