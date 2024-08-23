Эстония не будет платить за Россию, если Москва прекратит пенсионные переводы

Министерство социальных дел Эстонии прокомментировало возможность прекращения действия договора о выплатах пенсий россиянам в Эстонии и эстонцам в России. МИД Эстонии ранее сообщил Rus.Postimees о ревизии всех двусторонних договоров, которые были в прежние годы заключены между Москвой и Таллинном.