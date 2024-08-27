Поддержка нацизма, домогательства и воровство: в чем обвиняли нового соратника Кылварта Яака Мадисона

Председатель Центристской партии представляет нового члена Яака Мадисона. Фото: Sander Ilvest

В 2018 году как член парламентской фракции EKRE Яак Мадисон заявлял, что запретил бы на законодательном уровне серые паспорта и двойное гражданство - или ты гражданин Эстонии, или пожалуйте на выход.

«Необходимо отвести достаточное количество времени, например, пять лет, и оповестить людей без гражданства, что они должны принять решение. За пять лет желающий этого человек выучит эстонский язык в достаточной степени, чтобы сдать экзамен на гражданство и стать гражданином Эстонии. Если кто-то этого не хочет, будет ходатайствовать о гражданстве какого-либо другого государства», - сказал Мадисон.

Это его мнение было ответом на очередное начинание Яны Тоом в Европарламенте, касающееся неграждан Эстонии и Латвии. По мнению Тоом, Эстония должна предлагать серопаспортникам гражданство в упрощенном порядке, то есть без экзаменов. Теперь, когда Тоом и Мадисон состоят в одной партии, они, вероятно, смогут прийти к компромиссу.

Также, по мнению Яака Мадисона, нужно ограничить право женщин на аборт. Он допускает, что аборт можно делать в исключительных случаях вроде угрозы здоровью матери, но считает необходимым сократить число абортов любой ценой. Также по мнению политика недопустимо суррогатное материнство. Он заявил, что это торговля людьми и участники таких отношений должны быть наказаны.

При нацистах было не так уж плохо