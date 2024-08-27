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Поддержка нацизма, домогательства и воровство: в чем обвиняли нового соратника Кылварта Яака Мадисона

Фото: Mihkel Maripuu
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В биографии европарламентария и новоиспеченного члена Центристской партии Яака Мадисона ярких моментов много, а поводы для скандалов разнообразны. СМИ писали, что он воровал, приставал к коллегам, сознательно продавал негодное имущество, хвалил нацистов и предлагал выслать неграждан из страны. Часто он обвинения отрицает, заявляя о клевете, или говорит, что его неправильно истолковали. Но случается и так, что скандалы вызывает его принципиальная позиция. 

Выступая на днях в эфире телеканала ETV недавний консерватор, а сегодня новый член Центристской партии (ЦП) Яак Мадисон сказал, что теперь его целью будет превратить Центристскую партию в консервативную народную партию. Фактически Мадисон сказал, что при его участии ЦП превратится в ту партию, которую Мадисон недавно покинул - Эстонскую консервативную народную партию (EKRE).

Председатель ЦП заявил, что Мадисон придаст партии новую силу и не счел проблемные высказывания и поведение Мадисона препятствием для сотрудничества.  

Членом EKRE Мадисон стал в 2013 году. После 11 лет партийных отношений с национал-консерваторами 12 июня 2024 года Яак Мадисон объявил о своем выходе из EKRE, поскольку в партии, по его словам, произошла «ночь длинных ножей» (тут он имеет ввиду исключение из партии ее ведущих членов за несогласие с Мартом и Мартином Хельме - прим. ред.)

Из высказывания о будущем преобразовании ЦП понятно, что политик остается национал-консерватором с крайними взглядами по многим принципиальным вопросам. Вступление его в считавшуюся долгие годы скорее лево-либеральную ЦП должно, по его мнению, изменить идеологию партии, а не самого Мадисона.

Приезжие и женщины должны знать свое место

В первую очередь бывший ведущий политик EKRE известен своим отношением к национальному вопросу. Например, в 2015 году он покинул матч чемпионата Эстонии по баскетболу. Как он сам объяснил в соцсетях, причиной его ухода стала песня на русском языке, которую использовала танцевальная группа поддержки таллинского клуба "Калев/Крамо". Мадисон снабдил свой пост хештегом #абсурд.

Председатель Центристской партии представляет нового члена Яака Мадисона.  
Председатель Центристской партии представляет нового члена Яака Мадисона.  Фото: Sander Ilvest

В 2018 году как член парламентской фракции EKRE Яак Мадисон заявлял, что запретил бы на законодательном уровне серые паспорта и двойное гражданство - или ты гражданин Эстонии, или пожалуйте на выход.

«Необходимо отвести достаточное количество времени, например, пять лет, и оповестить людей без гражданства, что они должны принять решение. За пять лет желающий этого человек выучит эстонский язык в достаточной степени, чтобы сдать экзамен на гражданство и стать гражданином Эстонии. Если кто-то этого не хочет, будет ходатайствовать о гражданстве какого-либо другого государства», - сказал Мадисон.

Это его мнение было ответом на очередное начинание Яны Тоом в Европарламенте, касающееся неграждан Эстонии и Латвии. По мнению Тоом, Эстония должна предлагать серопаспортникам гражданство в упрощенном порядке, то есть без экзаменов. Теперь, когда Тоом и Мадисон состоят в одной партии, они, вероятно, смогут прийти к компромиссу. 

Также, по мнению Яака Мадисона, нужно ограничить право женщин на аборт. Он допускает, что аборт можно делать в исключительных случаях вроде угрозы здоровью матери, но считает необходимым сократить число абортов любой ценой. Также по мнению политика недопустимо суррогатное материнство. Он заявил, что это торговля людьми и участники таких отношений должны быть наказаны.

При нацистах было не так уж плохо

В 2015 году депутат Рийгикогу Яак Мэдисона изложил в своем блоге мнение о нацистской Германии: «Это правда, что были концлагеря, исправительно-трудовые лагеря, практиковались игры с газовыми камерами, но именно этот так называемый "строгий" режим вывел Германию вперед. Развитие, изначально основанное на военной промышленности, сделало страну одной из самых боеспособных в Европе всего за несколько лет».

Кроме того, в том же посте автор утверждал, что, хотя он не оправдывает нацистские преступления и массовые убийства, «хотя цифры погибших весьма спорны», но «нельзя смотреть на вопрос с одной точки зрения». По его мнению, следует видеть и положительные стороны, которые соответствовали своему времени. 

Председатель EKRE Март Хельме тогда прокомментировал эти записи в том духе, что это личная точка зрения Мадисона и нужно уважать свободу мнения. Сам Мадисон заявил, что его речь вовсе не превозносит фашизм. Однако на этом приведение им нацистских методов в пример не закончилось. 

«Новая Европа и новая Германия: в один день эритреец толкает ребенка с матерью под поезд, в другой - сириец мечом рубит казаха на улице. Будем терпеливы и открыты, не так ли? Die endgültige Lösung ist erforderlich», - написал Мадисон на своей страничке в соцсети в 2019 году.

Часть текста, которая привлекла внимание общественности, в переводе с немецкого означает «необходимо окончательное решение». Мадисон сказал тогда Postimees, что знал, что пишет. Он заявил, что выбрал это немецкое предложение именно для того, чтобы вызвать шок. Однако многие сочли, что Мадисон указывает на нацистский термин Endlösung, призывая тем самым к геноциду иноверцев. 

После принятого Адольфом Гитлера в 1941 году принципиального решения ликвидировать евреев как нацию в Европе, на секретной конференции нацистской верхушки в Ванзее была разработан план «Endlösung der Judenfrage» («Окончательное решение еврейского вопроса»), в историю он вошел под укороченным названием Endlösung.

Яак Мадисон выступает в зале заседаний Европарламента.
Яак Мадисон выступает в зале заседаний Европарламента. Фото: Philippe Buissin / Euroopa Parlament / Euroopa Liit 2024

По мнению Мадисона, его критики «двуличные и лицемерные деятели», которые не замечают, что люди ближневосточного происхождения убивают на улицах. «Зато они говорят о том, что может означать одно слово и как его понимать. Если это для них самая большая проблема в современной Европе и Германии, то это говорит об ограниченности их мышления и глупости», - заявил Мадисон.

Семиотик Михаил Лотман («Отечество») признал, что выражение, употребленное Мадисоном, отличается от нацистского die Endlösung («окончательное решение), указывающее на уничтожение евреев во время Второй мировой войны на подконтрольных немцам зонах. «Но люди, подобные Яаку Мадисону, сознательно и нарочно используют такие туманные отсылки, чтобы это нельзя было связать напрямую», - считает Лотман.

Грехи молодости - кражи на работе 

По молодости с Мадисоном скандалы  случались не идеологические, а вполне бытовые. Летом 2008 года 17-летний Яак Мадисон работал помощником официанта в дачном поселке Рооста. По утверждению тогдашнего руководителя Мадисона Индрека Оття, Мадисон был пойман на краже. Оття утверждал, что  Мадисон клал в карман деньги за часть проданного кофе. Яак Мадисон заявил, что Индрек Отть врет, потому что либо очень озлоблен, либо хочет прославиться.

Но это не единственный случай, когда Мадисона обвиняли в способности прикарманить чужое. Работая на паромах Tallink, Мадисон присвоил найденный на судне iPhone. Вопреки правилам, установленным на пароме, он не зарегистрировал находку и попытался продать телефон на портале osta.ee. Это было в октябре 2014 года. 

Поскольку телефоном заинтересовалась полиция, прибыльная продажа сорвалась. До продажи Мадисон уже сдал украденный телефон в полицию, поэтому предложил покупателю другую модель того же iPhone в качестве замены. По словам самого Мадисона, он не собирался заработать, а лишь хотел найти для телефона нового пользователя, ведь сотрудники Tallink уничтожили бы этот безхозный телефон.

Полиция объяснениям не вняла и 30 марта 2015 года в ходе административного производства он был оштрафован на 100 евро за хищение мобильного телефона. Однако обвинения в адрес Мадисона этим не ограничились.

Член Рийгикогу Яак Мадисон, 2015 год. 
Член Рийгикогу Яак Мадисон, 2015 год. Фото: Jaanus Lensment / Postimees

Домогательства как стиль поведения 

Как уже ясно из истории с телефоном, Мадисон в начале трудового пути работал на паромах Silja Line. В апреле 2015 года в Postimees была опубликована статья, в которой рассказывалось, что несколько бывших сотрудниц Tallink обвинили Яака Мадисона в том, что он неоднократно врывался в их каюты ночью, пользуясь скопированными дверными карточками.  

Девушки рассказали, что в большинстве случаев вторжение среди ночи заканчивалось разговорами о политике, но однажды Мадисон разделся и выразил желание лечь в постель к коллеге. Внутреннее расследование Tallink подтвердило факты домогательств, но жертвы предпочли сохранить анонимность и не обратились в полицию.

По словам самого Мадисона, это была чистой воды клевета. Он назвал обвинения абсурдными и в посте на своей стене в Facebook сравнил себя с президентом Клинтоном: якобы он так мешал, что пришлось обвинить его в сексуальных домогательствах.

Однако, как и обвинения в краже, обвинения в домогательствах повторились, но на сей раз в Брюсселе. В начале апреля этого года в бельгийскую полицию поступило заявление от 25-летней практикантки Европейской комиссии, которую напугало и оскорбило поведение депутата Европарламента Яака Мадисона в ночь на 8 марта.

В поданном в бельгийскую полицию заявлении в отношении инцидента 8 марта говорится о сексуальных домогательствах. На основании слов практикантки и ее переписки с евродепутатом о произошедшем рассказал журналист Eesti Ekspress.

Вечером 7 марта Яак Мадисон пригласил знакомую молодую женщину в бар. Затем компания переместилась в дом евродепутата, где был и его политический советник Алари Сокиметс.

И если девушка сообщает, что ее пытался домогаться Мадисон, то сам евродепутат уверяет, что инициативу больше проявляла как раз практикантка. Молодая женщина подтвердила, что в ту ночь она не спала с Мадисоном и что между ними не произошло ничего с применением насилия.

«Это не дошло до конца, у меня не было никакого интереса», - сказала она, но отметила, что Мадисон действительно не понимал, что «нет» - это «нет». Мадисон в комментарии журналисту подтвердил, что выпил, но, по словам евродепутата, ничего неприличного с женщиной он не сделал. Мадисон связывает появление этой жалобы с выборами в Европейский парламент.

Яак Мадисон с сожительницей Мерит Мяннисте.
Яак Мадисон с сожительницей Мерит Мяннисте. Фото: Madis Sinivee

Незваному гостю порвали пальто

В марте 2019 года после выборов в Рийгикогу Мадисон оказался участником потасовки на вечеринке Партии реформ в ночь выборов. Работник бара рассказал Postimees, что драка началась, когда погасили свет, чтобы подать знак гостям, что праздник заканчивается. 

«Части гостей не хватило и двух предупреждений, чтобы покинуть заведение, поэтому для общения с ними пришлось применить чуть более жесткий тон», - рассказал бармен. «Третье мое обращение к Яаку Мадисону было сделано чуть более суровым тоном, что, в свою очередь, вывело Мадисона из себя». «Ответ Мадисона был слово в слово: «Иди в ж…!»

Он рассказал, что еще раз попросил Мадисона покинуть заведение. В этот момент в ситуацию вмешался посторонний человек и тоже пытался дать понять Мадисону, что пришло время уходить.

«Мадисон был вне себя, он схватил того мужчину и повалил на барную стойку, из-за чего со стойки разлетелись и разбились и подсвечник, и разные стаканы, пострадали и меню, раковина и рабочая поверхность стойки», - описал происходившее работник бара.

Мадисон решил вызвать полицию. «По его словам, я на него напал. Когда приехала полиция, Мадисон со стоическим спокойствием врал, что на него напали с кулаками и ему в этой ситуации не оставалось ничего другого, как просто защищаться», - рассказал бармен. 

На момент прибытия патруля в крови депутата было 0,83 мг/л алкоголя. После изучения записей с камер видеонаблюдения полиция и прокуратура постановили, что оснований для возбуждения уголовного дела нет, поскольку в драке между сотрудниками бара и Яаком Мадисоном никто не пострадал, а пальто не в счет.

Пристроил на непыльную работу тестя

Как член Европейского парламента Яак Мадисон имеет право за счет организации нанимать помощников. Правила найма сотрудников Европарламента запрещает нанимать в качестве помощников близких родственников, но тесть и теща в число близких родственников согласно букве правил не входят.

Воспользовавшись тем, что тесть у него даже не официальный, европарламентарий назначил своим помощником Каупо Мяннисте, отца своей спутницы жизни Мерит. Никакого конфликта интересов Мадисон в этом не увидел. По его словам, Каупо Мяннисте вполне компетентен для этой должности, и, поскольку он не является близким родственником или родственником вообще, трудовые отношения с ним вполне законны.  

Слева направо: члены EKRE Яак Мадисон, Март Хельме, Пеэтер Эрнитс.
Слева направо: члены EKRE Яак Мадисон, Март Хельме, Пеэтер Эрнитс. Фото: Kollaaž

Руководивший в 2019 году партией EKRE Март Хельме по этому поводу сказал журналистам, что он бы такого делать на месте Мадисона не стал, и пообещал с ним поговорить. Вероятно, беседа действия не возымела, так как музыкант и предприниматель Мяннисте оставался на должности помощника еще до 2021 года. 

Поперли из помощников полицейского

Весной 2021 года Яака Мадисона изгнали из своих рядов полицейские. По его собственным словам, он был помощником полицейского в Пыхьяской префектуре Департамента полиции и погранохраны с 2017 года и вносил посильный вклад в безопасность страны.

Однако его интервью для портала  Objektiiv, по мнению полиции, очевидно противоречило кодексу этики полиции и задачам, которые стоят перед помощником полицейского. В интервью Мадисон объяснил, как должны поступить граждане в случае, если правительство примет закон о языке вражды.

«Общественность не должна с этим мириться, - объяснил сам Мадисон свою позицию. - Нужно организовать массовые протесты, петиции и обструкцию в Рийгикогу». Департамент полиции и погранохраны счел, что Мадисон фактически призвал к нарушению общественного порядка, а потому освободил евродепутата от должности помощника полицейского.

Политик счел исключение вопиющей несправедливостью и расценил его как политически мотивированное решение. Он нанял адвоката чтобы оспорить решение в суде. В марте 2022 года Таллиннский административный суд оставил жалобу без удовлетворения. Мадисон обжаловал решение в окружном суде, но снова безуспешно. 9 мая 2023 года решение административного суда вступило в силу.

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