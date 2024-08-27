Поддержка нацизма, домогательства и воровство: в чем обвиняли нового соратника Кылварта Яака Мадисона

В биографии европарламентария и новоиспеченного члена Центристской партии Яака Мадисона ярких моментов много, а поводы для скандалов разнообразны. СМИ писали, что он воровал, приставал к коллегам, сознательно продавал негодное имущество, хвалил нацистов и предлагал выслать неграждан из страны. Часто он обвинения отрицает, заявляя о клевете, или говорит, что его неправильно истолковали. Но случается и так, что скандалы вызывает его принципиальная позиция.
Выступая на днях в эфире телеканала ETV недавний консерватор, а сегодня новый член Центристской партии (ЦП) Яак Мадисон сказал, что теперь его целью будет превратить Центристскую партию в консервативную народную партию. Фактически Мадисон сказал, что при его участии ЦП превратится в ту партию, которую Мадисон недавно покинул - Эстонскую консервативную народную партию (EKRE).
Председатель ЦП заявил, что Мадисон придаст партии новую силу и не счел проблемные высказывания и поведение Мадисона препятствием для сотрудничества.
Членом EKRE Мадисон стал в 2013 году. После 11 лет партийных отношений с национал-консерваторами 12 июня 2024 года Яак Мадисон объявил о своем выходе из EKRE, поскольку в партии, по его словам, произошла «ночь длинных ножей» (тут он имеет ввиду исключение из партии ее ведущих членов за несогласие с Мартом и Мартином Хельме - прим. ред.)
Из высказывания о будущем преобразовании ЦП понятно, что политик остается национал-консерватором с крайними взглядами по многим принципиальным вопросам. Вступление его в считавшуюся долгие годы скорее лево-либеральную ЦП должно, по его мнению, изменить идеологию партии, а не самого Мадисона.
Приезжие и женщины должны знать свое место
В первую очередь бывший ведущий политик EKRE известен своим отношением к национальному вопросу. Например, в 2015 году он покинул матч чемпионата Эстонии по баскетболу. Как он сам объяснил в соцсетях, причиной его ухода стала песня на русском языке, которую использовала танцевальная группа поддержки таллинского клуба "Калев/Крамо". Мадисон снабдил свой пост хештегом #абсурд.