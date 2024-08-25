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На погранпереходе в Нарве снова возникли огромные очереди

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Граница между Эстонией и РФ
Граница между Эстонией и РФ Фото: Ilja Smirnov

У границы с Россией в Нарве снова скопилась длинная очередь. Время ожидания входа в эстонский погранпункт составляет до семи часов, пишет rus.err.ee.

Корреспондент ERR в Ида-Вирумаа сообщил, что 24 августа сотни людей не успели пройти эстонский пункт до закрытия.

Корреспондент отметил, что очередь становится больше за счет людей, не успевших пройти вечером предыдущего дня. Кроме того, продолжается торговля местами в очереди.

Напомним, что с 8 августа на пограничном пункте Нарва-Ивангород был введен полный досмотр.

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