По словам Яака Мадисона, объявившего на прошлой неделе о вступлении в Центристскую партию, смысл его перехода к центристам состоит в том, чтобы помочь преобразовать Центристскую партию в консервативную народную партию, которая сначала добьется успеха на местных выборах в следующем году, а затем станет решающим фактором при формировании правительства после выборов в Рийгикогу в 2027 году, пишет Rus.ERR.
Мадисон: моя цель - помочь превратить Центристскую партию в консервативную народную партию
Выступая в понедельник в утреннем эфире телеканала ETV, Мадисон сказал, что ему лично было бы удобно отсидеть в Европарламенте еще пять лет, а потом посмотреть, чем заняться дальше.
Однако его цель - помочь превратить Центристскую партию в консервативную народную партию, которая добьется успеха на муниципальных выборах в следующем году, а затем на парламентских выборах в 2027 году, чтобы в первую очередь не допустить возвращения к власти Партии реформ.
По словам Мадисона, он убежден, что председатель партии Михаил Кылварт хочет выстроить в партии консервативную ось, а обвинения Центристской партии или некоторых ее нынешних лидеров, особенно Яны Тоом, в пророссийских настроениях не являются особенно серьезными.
Если Центристской партии удастся добиться успеха на выборах и войти в правительство, Мадисон, по его словам, готов покинуть Европарламент и вернуться в Эстонию.