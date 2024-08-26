Мадисон: моя цель - помочь превратить Центристскую партию в консервативную народную партию

Выступая в понедельник в утреннем эфире телеканала ETV, Мадисон сказал, что ему лично было бы удобно отсидеть в Европарламенте еще пять лет, а потом посмотреть, чем заняться дальше.

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Однако его цель - помочь превратить Центристскую партию в консервативную народную партию, которая добьется успеха на муниципальных выборах в следующем году, а затем на парламентских выборах в 2027 году, чтобы в первую очередь не допустить возвращения к власти Партии реформ.

По словам Мадисона, он убежден, что председатель партии Михаил Кылварт хочет выстроить в партии консервативную ось, а обвинения Центристской партии или некоторых ее нынешних лидеров, особенно Яны Тоом, в пророссийских настроениях не являются особенно серьезными.

Если Центристской партии удастся добиться успеха на выборах и войти в правительство, Мадисон, по его словам, готов покинуть Европарламент и вернуться в Эстонию.