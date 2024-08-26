Годовой уровень инфляции в России ускорился с 8,6 процента в июне до 9,1 процента в июле. Центральному банку пришлось поднять процентную ставку до 18 процентов, чтобы контролировать рост цен. Это означает, что процентные ставки по ипотечным кредитам начинаются с 20 процентов, а потребительские кредиты вдвое дороже.