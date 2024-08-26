Российская экономика накаляется. При мощной поддержке военной промышленности ВВП восточного соседа вырос во втором квартале на четыре процента. В то же время среднестатистический россиянин ощутят это лишь через рост цен и увеличение стоимости кредитных денег.
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Россия наконец расплачивается за войну: рост цен становится все более болезненным (2)
Годовой уровень инфляции в России ускорился с 8,6 процента в июне до 9,1 процента в июле. Центральному банку пришлось поднять процентную ставку до 18 процентов, чтобы контролировать рост цен. Это означает, что процентные ставки по ипотечным кредитам начинаются с 20 процентов, а потребительские кредиты вдвое дороже.