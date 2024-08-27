«Я люблю свою жену»: эстонский муж россиянки, героини публикации Rus.Postimees, ответил тем, кто не верит в отношения этой пары

Rus.Postimees 15 августа рассказывал историю семьи, разделенной границами и решениями государственных органов. Россиянка, которая участвовала в антивоенных протестах в РФ, просила в 2022 году международную защиту в Эстонии, но получила отказ и была вынуждена вернуться в Россию. За время жизни в Эстонии она полюбила гражданина Эстонии, но пожениться пара не успела. В брак они вступили в России, т.к. женщине запрещен въезд в Эстонию.