Глупые вопросы о развитии недвижимости на одной отдельно взятой таллиннской улице

Только очень ленивый журналист не пенял городским властям, что пора бы заняться отчуждением строений, за которыми собственники не ухаживают до такой степени, что те горят синим пламенем, а не сгоревшие и без того представляют собой зрелище не для слабонервных. К тому же престиж города, где вроде бы чтут старину и историю, страдает от их вида.