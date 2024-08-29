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Глупые вопросы о развитии недвижимости на одной отдельно взятой таллиннской улице

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Старые деревянные дома могут быть украшением города, а могут так изуродовать городское пространство, что мало не покажется. К сожалению, в нашем городе встречаются оба варианта. Одна только улица Юхкентали с ее разнокалиберной застройкой чего стоит!

Только очень ленивый журналист не пенял городским властям, что пора бы заняться отчуждением строений, за которыми собственники не ухаживают до такой степени, что те горят синим пламенем, а не сгоревшие и без того представляют собой зрелище не для слабонервных. К тому же престиж города, где вроде бы чтут старину и историю, страдает от их вида.

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