Таллиннцы обсуждают акцию в поддержку Павла Дурова. Российский миллиардер проходит во Франции сразу по двенадцати уголовным статьям

История российского миллиардера Павла Дурова, который имеет еще несколько гражданств, взбудоражила не только наблюдателей во Франции или пропагандистов в РФ, но и некоторых жителей эстонской столицы. «У нас что-то намечается в поддержку Дурова?» - написал спустя сутки после задержания миллиардера во Франции один из участников известного Facebook-сообщества «Таллиннцы». Но, заметной поддержки идея какой-либо акции солидарности с владельцем популярного мессенджера Telegram не вызвала. Участники дискуссии либо шутят в ответ, либо рассказывают о наболевшем.