Сегодня, 27 августа, на заседании правления Нарвского округа Центристской партии председатель Тармо Таммисте предложил передать на рассмотрение правления партии решение об исключении Паншина.

«У каждой организации есть свои правила поведения, - отметил Таммисте. - Для этого у Центристской партии есть устав партии и этический кодекс, которых должны придерживаться все члены партии. Однако Паншин, несмотря на несколько предупреждений, не сделал этого и продолжил свою деятельность, наносящую ущерб имиджу своей партии».

В решении правления указано, что Паншин систематически наносит ущерб репутации Центристской партии - публично оскорбляет в соцсетях председателя партии, заместителей председателя, членов регионального правления и других лично ему неприятных людей, при этом он злоупотребляет своим статусом в социальной сети. Напомним, что Пашин является местным блогером.

Кроме того, как говорится в решении правления, Паншин публично поддержал кандидата Партии реформ на выборах в Европарламент. Правление Нарвского округа Центристской партии считает вышеуказанное достаточным для исключения Паншина из партии.

Принятое решение было направлено на утверждение правлению Центристской партии.

Напомним, что недавно таллиннский центрист Сергей Пчелкин написал на своей странице в Facebook пост, где лесные братья, сражавшиеся за свободу Эстонии и Литвы, среди прочего, определялись как боевики и бандиты, а депортации были необходимы для искоренения подполья. Пчелкин был уволен с места директора таллиннской школы по интересам. Сам он объяснил, что слова не его, а являются цитатой из книги Леонида Парфенова «Намедни».

На защиту Пчелкина встал Михаил Паншин, который также посчитал, что лесные братья были бандитами. «Они совершили преступления против мирного населения Эстонии в середине ХХ века. Об этом говорят архивные данные. Их преступления сохранились в памяти тех, кто имел отношения к этим событиям», - написал он на своей странице в Facebook. Своим источником он назвал российские СМИ.

Председатель Центристской партии Михаил Кылварт, первоначально защищавший Пчелкина, негативно отреагировал на высказывания Паншина. В ответ Паншин подверг сам критике и Кылварта, и Яну Тоом.