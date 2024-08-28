Министр обороны Латвии сообщил, что обязательная военная служба для женщин может быть введена через четыре года, когда под женщин будет адаптировано военное оборудование. Ранее Rus.Postimees обсудил с жителями Таллинна идею обязательной армейской службы для женщин.
Обязательную военную службу для женщин могут ввести в Латвии с 2028 года
Министр обороны Андрис Спрудс поддерживает обязательную военную службу для женщин, если речь идет о всеобъемлющей государственной обороне.
«Разумеется, это произойдет не сегодня и не завтра», - цитирует министра агентство LETA.
Оптимальным временем может стать 2028 год, когда на военную службу планируется призвать 4000 человек, уточнил Спрудс.
Министр обороны Латвии добавил, что до принятия решения должны пройти дискуссия в обществе. Кроме того, необходимо провести соответствующую подготовительную работу, обеспечить качество службы государственной обороны, которое постоянно улучшается, и удовлетворить все потребности военнослужащих запаса.
Кроме того, необходимо, чтобы условия для уже служащих в армии женщин отвечали современным требованиям - для этого нужно адаптировать оборудование, одежду, обмундирование, пояснил министр.
Соответствующие задачи уже поставлены перед Национальными вооруженными силами Латвии, отметил Андрис Спрудс.
Именно министр обороны в начале августа 2024 года начал общественную дискуссию в Латвии о целесообразности введения обязательной военной службы для женщин. После этого Rus.Postimees узнал отношение жителей Таллинна к идее обязательной военной службе для женщин.
Rus.Postimees обратился в Министерство обороны Эстонии за комментариями о перспективах введения обязательной военной службы для женщин Эстонии. Мы опубликуем ответы, как только они поступят.