Обязательную военную службу для женщин могут ввести в Латвии с 2028 года

Министр обороны Андрис Спрудс поддерживает обязательную военную службу для женщин, если речь идет о всеобъемлющей государственной обороне.

«Разумеется, это произойдет не сегодня и не завтра», - цитирует министра агентство LETA.

Оптимальным временем может стать 2028 год, когда на военную службу планируется призвать 4000 человек, уточнил Спрудс.

Председатель правления Latvijas Pasts Беате Краузе-Чеботаре и министр обороны Андрис Спрудс (справа) не смотрят друг на друга на выставке «НАТО - для тебя и Латвии. Латвия 20 лет НАТО» в Латвийском военном музее, март 2024 года, Рига. Фото: LETA / SCANPIX

Министр обороны Латвии добавил, что до принятия решения должны пройти дискуссия в обществе. Кроме того, необходимо провести соответствующую подготовительную работу, обеспечить качество службы государственной обороны, которое постоянно улучшается, и удовлетворить все потребности военнослужащих запаса.

Кроме того, необходимо, чтобы условия для уже служащих в армии женщин отвечали современным требованиям - для этого нужно адаптировать оборудование, одежду, обмундирование, пояснил министр.

Соответствующие задачи уже поставлены перед Национальными вооруженными силами Латвии, отметил Андрис Спрудс.

Именно министр обороны в начале августа 2024 года начал общественную дискуссию в Латвии о целесообразности введения обязательной военной службы для женщин. После этого Rus.Postimees узнал отношение жителей Таллинна к идее обязательной военной службе для женщин.

Rus.Postimees обратился в Министерство обороны Эстонии за комментариями о перспективах введения обязательной военной службы для женщин Эстонии. Мы опубликуем ответы, как только они поступят.