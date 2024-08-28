После встречи с Юлианной Юрченко руководство таллиннского отделения Социал-демократической партии приняло решение выдвинуть Юрченко кандидатом на пост старейшины Ласнамяэ.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Социал-демократы выдвинули Юрченко кандидатом на пост старейшины Ласнамяэ
«В новом учебном году, конечно, самым важным вопросом для многих жителей Ласнамяэ будет то, как сделать переход на обучение на эстонском языке как можно более плавным. Это необходимый, но сложный переход, - сказала Юрченко. - Сегодня необходимо прилагать усилия на всех уровнях, чтобы реформа была успешной. Летом правительство Эстонии внесло несколько изменений, которые оказались своевременными и необходимыми, и они помогут школам Ласнамяэ легче справиться с переходом».