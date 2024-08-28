Новой старейшиной района Ласнамяэ станет Юлианна Юрченко, которая уже занимала этот пост с февраля 2022 по май 2024. Она вышла из Центристской партии, в которой состояла с 18 декабря 2008 года, и присоединилась к Социал-демократической партии (СДПЭ).
Новая старая старейшина Юлианна Юрченко: карьера и политические высказывания
Юлианна Юрченко окончила Эстонский университет предпринимательства «Майнор» по специальности управление бизнесом с дополнительной специальностью управление персоналом.
В ряды Центристской партии Юрченко вступила в 2008 году, когда ей было 18 лет. Она четыре раза баллотировалась на муниципальных выборах, но не набирала достаточного для получения мандата количества голосов. На выборах в столичное горсобрание в октябре 2021 года Юлианну Юрченко поддержали 142 жителя Пыхья-Таллинна.
На парламентских выборах 2023 года, когда Юрченко уже была старейшиной Ласнамяэ, за нее проголосовали 324 человека в избирательном округе № 2 (Ласнамяэ, Пирита, Кесклинн).
С 2019 по 2022 год работала советником-руководителем секретариата центристской фракции в Рийгикогу. А с 2016 по 2019 год была заместителем старейшины Пыхья-Таллинна.
Справка:
Дата рождения: 4 августа 1990 года
Образование: высшее прикладное, по специальности управление бизнесом, вторая специальность - управление персоналом.
Семейное положение: замужем, сын (2024 г.).
Хобби: «Много свободного времени уходит на нашего дорогого члена семьи, собаку Шейна. Занимаюсь спортом: бег, ролики, сапсерфинг. Раньше находила время заниматься и огородом. Не уверена, что в этом году это получится, но очень хотелось бы посадить хотя бы помидоры и зелень».
Любимые места в Таллинне: парки Тондираба и Паэ, река Пирита, дорожка между Хааберсти и Нымме.
Критика плана перевода русских школ на эстоноязычное обучение
В феврале 2022 года Юрченко критически высказалась по поводу разработанного Министерством образования и науки плана перевести к 2035 году все общеобразовательные школы на эстонский язык обучения.
«Я немного критически настроена в его отношении и останусь критически настроенной до тех пор, пока он не будет изменен. Я придерживаюсь мнения, что нет смысла принуждать людей, их следует мотивировать», - заявила она, отвечая на вопрос тогдашнего члена районного совета Ласнамяэ Тийта Соорма (Партия реформ).
В конце июля этого года она заявила Eesti Päevaleht, что одну из самых ужасных реформ в Эстонии следует отменить и начать заново, и что до сих пор Эстония как «Титаник» полным ходом движется к айсбергу.
Однако в заявлении о вступлении в СДПЭ она отметила, что в новом учебном году самым важным вопросом для многих жителей Ласнамяэ будет то, как сделать переход на обучение на эстонском языке как можно более плавным.
«Это необходимый, но сложный переход. Сегодня необходимо прилагать усилия на всех уровнях, чтобы реформа была успешной. Летом правительство Эстонии внесло несколько изменений, которые оказались своевременными и необходимыми, и они помогут школам Ласнамяэ легче справиться с переходом», - отметила она.
Раскритиковала антивоенную выставку
19 февраля 2024 года в Таллинне открылась выставка «Момент», в рамках которой на рекламных щитах в Ласнамяэ, Ыйсмяэ и Мустамяэ экспонировались четыре изображения разрушенного городского пространства. Выставка стала темой активных обсуждений в обществе после того, как Юрченко подвергла ее критике.
Юрченко заявила, что такие изображения не могут выставляться в общественных местах без дополнительных объяснений, поскольку мимо них проезжают и проходят самые разные люди, в том числе маленькие дети, подростки и старики.
Многие политики и общественные деятели категорически не согласились с позицией Юрченко. Например, тогдашний вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм (СДПЭ) одобрил идею выставки. В частности, он написал: «Война травматична, как и фантазийная визуализация нашего города. Мы должны ценить то, что имеем, и не должны забывать, что мы сами воссоздаем свободу каждый день и сама по себе она не может быть постоянной. Наша задача - поддержать Украину в ее борьбе. Чтобы сохранить нашу с таким трудом завоеванную свободу, мы должны сознательно работать, потому что только так мы сможем не допустить у нас того, что происходит в Украине»
Автоналог Юрченко не нравится
В конце февраля в колонке мнений на новостном портале ERR Юлианна Юрченко раскритиковала планирующийся правительством автоналог.
«Снова приходится признать, что дороги в Эстонии находятся в плохом состоянии и местами по сельской местности можно передвигаться только на более крупном и мощном автомобиле, который по новому закону подпадал бы под более высокий налог и принес бы семье дополнительные расходы примерно в 400 евро. Для многодетной семьи автомобиль является не роскошью, а условием для нормальной жизни», - сказала Юрченко.
«Правительство утверждает, что налог на автомобили должен стимулировать использование более маленьких и экологичных автомобилей», - добавила она.
Переименование Московского бульвара
Вопрос о переименовании Московского бульвара в Ласнамяэ начал активно обсуждаться еще в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину. В марте того года Партия зеленых предложила переименовать Московский бульвар в Киевский.
«Учитывая нынешние события в Восточной Европе, мы должны продемонстрировать свое единство с Украиной и выразить поддержку мира на языке символов. Город Таллинн играет важную роль как носитель европейских ценностей. В столице независимой Эстонии Таллинне нет места бульвару, названному в честь антиевропейских ценностей», - говорилось в их обращении, которое было направлено мэру Михаилу Кылварту и вице-мэру Мадле Липпус.
Однако бывшая старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко тогда не поддержала это предложение. «Очевидно, что такое решение вызовет дополнительное напряжение в местном сообществе», - сказала она Rus.ERR.
Ссора с Катри Райк
Летом 2022 года Юрченко осталась недовольна заявлениями мэра Нарвы Катри Райк (СДПЭ) в интервью Õhtuleht, в котором Райк предложила искать так называемых путинистов в Ласнамяэ.
«К сожалению, уровень политической, да и общечеловеческой культуры у нас не всегда на высоте. То панические призывы нынешнего министра образования и науки Тыниса Лукаса "остановить Ласнамяэ", то советы Катри Райк искать путинистов в Ласнамяэ. Я бы порекомендовала Катри Райк, сетующей на стереотипы, самой не прибегать к такому же приему - не навешивать ярлыки на жителей других городов и районов. Это просто некрасиво!» - заявила она в своем обращении в Facebook.
Юрченко посоветовала Райк заняться реальными проблемами и помощью людям. «Громкие обещания Райк превратить Нарву чуть ли не в рай на земле пока не принесли результата. Ровно как и не улучшат жизнь нарвитян рассуждения о том, кто живет в Ласнамяэ», - резко отреагировала Юрченко на этот пост видного члена СДПЭ.