Новая старая старейшина Юлианна Юрченко: карьера и политические высказывания

В ряды Центристской партии Юрченко вступила в 2008 году, когда ей было 18 лет. Она четыре раза баллотировалась на муниципальных выборах, но не набирала достаточного для получения мандата количества голосов. На выборах в столичное горсобрание в октябре 2021 года Юлианну Юрченко поддержали 142 жителя Пыхья-Таллинна.

На парламентских выборах 2023 года, когда Юрченко уже была старейшиной Ласнамяэ, за нее проголосовали 324 человека в избирательном округе № 2 (Ласнамяэ, Пирита, Кесклинн).

С 2019 по 2022 год работала советником-руководителем секретариата центристской фракции в Рийгикогу. А с 2016 по 2019 год была заместителем старейшины Пыхья-Таллинна.

Справка:

Дата рождения: 4 августа 1990 года

Образование: высшее прикладное, по специальности управление бизнесом, вторая специальность - управление персоналом.

Семейное положение: замужем, сын (2024 г.).

Хобби: «Много свободного времени уходит на нашего дорогого члена семьи, собаку Шейна. Занимаюсь спортом: бег, ролики, сапсерфинг. Раньше находила время заниматься и огородом. Не уверена, что в этом году это получится, но очень хотелось бы посадить хотя бы помидоры и зелень».

Любимые места в Таллинне: парки Тондираба и Паэ, река Пирита, дорожка между Хааберсти и Нымме.