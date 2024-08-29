Павлу Дурову предъявили обвинения и запретили покидать Францию

Кроме того, журнал Forbes узнал об иске, который подала против Павла Дурова в Швейцарии Ирина Болгар, называющая себя матерью его детей. Она обвиняет создателя Telegram в "применении физического насилия" к их общему ребенку. Forbes также сообщил, что еще до подачи иска о насилии Болгар судилась с Дуровым по поводу алиментов размером в 150 тысяч евро, которые он якобы перестал платить.

Гражданства Павла Дурова

Основатель Telegram ранее получил гражданства Франции и ОАЭ - по данным The Wall Street Journal, после того, как спецслужбы этих стран взломали его телефон. WSJ также писал, что Макрон предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram во Францию. Дуров, однако, предпочел Дубай, где он и жил в последнее время.

По данным Forbes, у IT-бизнесмена есть также гражданство государства Сент-Китс и Невис. При этом срок действия российского паспорта Павла Дурова истек еще в 2022 году.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Дуров попросил Forbes не называть его российским бизнесменом.

Реакции на задержание Дурова

Арест Павла Дурова вызвал бурную реакцию во всем мире. В частности, его поддержали находящийся в России американский разоблачитель Эдвард Сноуден и американский миллиардер, глава компаний Space X и Tesla, а также владелец сервиса микроблогов X Илон Маск.

В Москве вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и члены его партии "Новые люди" 25 августа установили бумажные самолетики в форме логотипа Telegram перед посольством Франции.