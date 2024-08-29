«Что не так с моим отношением к женщинам?»: Мадисон о выходе Юрченко из Центристской партии

«Пока я здесь, в Украине, слежу за новостями, происходит нечто удивительное: старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко утверждает, что причиной ее выхода из Центристской партии стало мое вступление в нее. Процитирую ее: "Первое - его риторика, второе, что крайне важно для меня, - его ценности и отношение к женщинам"», - написал Мадисон в соцсетях.

«Мне самому интересно узнать, как я отношусь к женщинам. Как всегда, женщины мне нравятся больше, чем мужчины, и я по-прежнему считаю, что в мире есть только два пола, а не несколько десятков, поэтому, что же теперь не так с моим отношением к женщинам? - продолжил он. - Кроме того, что не так с моими ценностями, которые так не нравятся молодым барышням, или что не так с риторикой? Скорее, я бы с радостью помог внедрить правильные ценности, провел небольшое обучение по риторике и объяснил, что в реальном мире не имеет значения, мужчина вы или женщина, а важны ваши способности, желание работать и навыки».

«Но, конечно, совершенно случайно эта дама присоединилась к соцдемам и совершенно случайно соцдемы хотят, чтобы она продолжила работу старейшиной, и совершенно случайно, видимо, с этим согласны и коалиционные партнеры соцдемов в Таллинне, то есть Партия реформ, "Ээсти 200" и "Отечество"», - отметил Мадисон.

«И да, если на местных выборах человек набирает 124 голоса, а на выборах в Рийгикогу - 324, то, вероятно, ему было бы полезно пройти обучение риторике. Но, к счастью, все хорошо сложилось как для Центристской партии, так и для всей Эстонии», - заключил он.

Юрченко сказала в интервью Postimees, что действительно выходит из Центристской партии: «К сожалению, это уже не та партия, в которую я вступала и в которой я состояла. Были разные времена, победы и поражения, но были и факторы, которые привели к этому решению. Один из главных - вступление в партию Яака Мадисона. Первое - его риторика, второе, что крайне важно для меня, - его ценности и отношение к женщинам. К сожалению, для меня это неприемлемо, и я была вынуждена принять это решение».