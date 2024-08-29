Лаагна-теэ закроют для движения в связи со съемками голливудского сериала

По словам исполняющего обязанности старейшины Ласнамяэ Кирилла Клауса, это связано с тем, что компания Münchhausen Films будет проводить в сентябре съемки голливудского шпионского сериала.

Читайте также Культура В тенетах, расставленных Кристофером Ноланом

«Действительно, на Лаагна-теэ были вывешены эти знаки, надо признать, что несколько преждевременно - еще до официального согласования с Транспортным департаментом. Сейчас идет процесс согласования, который завершится скорее всего сегодня или завтра», - сказал Клаус.

Как уточнил Клаус, съемки будут проходить в два этапа: первый съемочный день состоится на мосту Раадику уже 9 сентября (с 8 до 18), а второй пройдет в ночь с 18 на 19 сентября на Лаагна-теэ.