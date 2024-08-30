ЭКОНОМИКА360° Ставка Euribor снижается: неужели снова упадет до нуля?

У народа наболело: высокий Euribor поперек горла стоит который год. Вроде бы начал падать, но как-то вяло. А хочется раз - и снова по нулям. И чтоб интресс по ипотеке вернулся к доковидным значениям.

Гость подкаста - Григорий Илькевич, специалист по инвестированию, основатель закрытого клуба инвесторов, бывший руководитель розничного банкинга Luminor.

Сначала разберемся в терминологии. Euribor (или Euro Interbank Offered Rate) – это европейская средняя межбанковская процентная ставка кредитования. Иными словами, процент по взаимным необеспеченным кредитам.

При этом нужно понимать, что интрессы по кредитам, предлагаемым клиентам банков, как правило, включают в себя банковскую маржу и ставку Euribor на определенный период, отмечает Григорий Илькевич.

От колебания Euribor зависят также банковские проценты, выплачиваемые по депозитам.

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На пике 2023 года (в середине октября) показатель 12-месячной ставки Euribor превышал 4,1%. И это еще не предел: максимальное значение ставки в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%.

Почему многие ностальгируют о нулевом Euribor, тоже вполне понятно: в прошлом в течение семи лет его ставка оставалась отрицательной.

Жилищные кредиты во многих странах раздавались в то время под такие вкусные проценты, что до сих пор слюнки текут.