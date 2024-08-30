В очередном выпуске подкаста «Экономика360°» обсуждаем все, что связано с межбанковской процентной ставкой кредитования Euribor. Еще один важный вопрос: насколько в перспективе подешевеют жилищные кредиты?
ЭКОНОМИКА360° ⟩ Ставка Euribor снижается: неужели снова упадет до нуля?
У народа наболело: высокий Euribor поперек горла стоит который год. Вроде бы начал падать, но как-то вяло. А хочется раз - и снова по нулям. И чтоб интресс по ипотеке вернулся к доковидным значениям.
Гость подкаста - Григорий Илькевич, специалист по инвестированию, основатель закрытого клуба инвесторов, бывший руководитель розничного банкинга Luminor.
Сначала разберемся в терминологии. Euribor (или Euro Interbank Offered Rate) – это европейская средняя межбанковская процентная ставка кредитования. Иными словами, процент по взаимным необеспеченным кредитам.
При этом нужно понимать, что интрессы по кредитам, предлагаемым клиентам банков, как правило, включают в себя банковскую маржу и ставку Euribor на определенный период, отмечает Григорий Илькевич.
От колебания Euribor зависят также банковские проценты, выплачиваемые по депозитам.
На пике 2023 года (в середине октября) показатель 12-месячной ставки Euribor превышал 4,1%. И это еще не предел: максимальное значение ставки в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%.
Почему многие ностальгируют о нулевом Euribor, тоже вполне понятно: в прошлом в течение семи лет его ставка оставалась отрицательной.
Жилищные кредиты во многих странах раздавались в то время под такие вкусные проценты, что до сих пор слюнки текут.
6-месячный Euribor на днях снова упал ниже 3,4 процента. Особенно сильно снизился 12-месячный Euribor - до 3,1 процента. В последний раз 12-месячный Euribor опускался до такого уровня в конце 2022 года.
Что все это означает для бизнеса и розничных заёмщиков?
«У меня позитивные новости: впереди нас ждут очень хорошие времена. Будем надеяться, что хуже уже не будет», - рассуждает Григорий Илькевич.
«В контексте финансов и экономики должно полегчать, потому что инфляцию мы уже победили, в рецессию и депрессию не слетели», - считает он.
«Когда начинается снижение процентных ставок, то деньги дешевеют, их на рынке становится больше. Таким образом, можно успокоиться в отношении будущего, вновь брать кредиты делать инвестиции», - поясняет Илькевич.
О чем еще говорим в подкасте?
- От чего зависит ставка Euribor, исходя из чего определяется?
- На что влияет изменение ставки Euribor в экономике и повседневной жизни?
- Что означает для заемщика отрицательный Euribor?
- Насколько прямо зависят от Euribor банковские интрессы по ипотечным кредитам?
- Стоит ли брать жилищный кредит сегодня, или лучше пока занять выжидательную позицию?
- Для слабонервных: а не договориться ли с банком о фиксированной ставке?
Подробнее - в свежем выпуске подкаста «Экономика360°».
Музыка, использованная в подкасте: Keep Calm and Podcast - Step To The Beat.
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