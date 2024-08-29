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Решение принято: Урмас Сыырумаа вновь баллотируется на пост президента Эстонского олимпийского комитета

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Урмас Сыырумаа.
Урмас Сыырумаа. Фото: Madis Veltman

В октябре будет избран новый президент Эстонского олимпийского комитета. Урмас Сыырумаа, проработавший на этом посту уже два срока, подтвердил Postimees, что и в этом году он также будет баллотироваться на пост президента олимпийской организации.

Перевод: Павел Соболев

В последние недели наибольший интерес к руководящей позиции в Эстонском олимпийском комитете проявлял нынешний президент Эстонского союза легкой атлетики Эрих Тейгамяги. В четверг выставление своей кандидатуры подтвердила и бывшая глава эстонского государства Керсти Кальюлайд.

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