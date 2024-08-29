Как Керсти Кальюлайд, планирующая баллотироваться на пост президента EOK, связана со спортом?

Перевод: Сергей Светлов

Кальюлайд - заядлая (горная) велосипедистка. Только в этом году она приняла участие в восьми соревнованиях: семь раз в гонках на горных велосипедах и один раз в шоссейных велогонках. Лучший результат Кальюлайд в гонке на горном велосипеде в этом году - 9-е место, которое она заняла в начале мая на 69-километровом веломарафоне в Мульги среди женщин. Она преодолела дистанцию за четыре часа и восемь минут.

В 2019 году Кальюлайд участвовала в любительской гонке, проходившей параллельно этапам Тур де Франс во Франции. До того, как достать велосипед из гаража, Кальюлайд участвовала зимой в двух лыжных соревнованиях длиной более 40 километров: в январе в марафоне в Виру и 13 дней спустя в марафоне в Алутагузе. В этих соревнованиях она заняла 34-е и 62-е места соответственно.

Ее лучший результат в этом году был на конькобежном марафоне в Мульги, где на дистанции 30 километров она победила в женском зачете с временем 1.14.51 и заняла в общем зачете 35-е место.

Бывший президент Керсти Кальюлайд показала хорошее время на 13-м марафоне в Мульги и заняла первое место в женской категории. Фото: Marko Saarm

В течение пяти лет подряд она участвовала как минимум в одном веломарафоне. Чаще Кальюлайд стала участвовать в соревнованиях после завершения своего президентского срока (2021 год).

1 апреля Кальюлайд приняла участие в благотворительном забеге «Синий цветок», но в последние годы она не участвовала в других беговых соревнованиях. В 2020 году она оббежала озеро Юлемисте, но с тех пор в основном соревнуется на велосипеде.