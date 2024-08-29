В четверг, 29 августа, стало известно, что Керсти Кальюлайд рассматривает возможность баллотироваться на пост президента Эстонского олимпийского комитета (EOK). Какими видами спорта занималась бывшая президент Эстонии?
Как Керсти Кальюлайд, планирующая баллотироваться на пост президента EOK, связана со спортом?
Перевод: Сергей Светлов
Кальюлайд - заядлая (горная) велосипедистка. Только в этом году она приняла участие в восьми соревнованиях: семь раз в гонках на горных велосипедах и один раз в шоссейных велогонках. Лучший результат Кальюлайд в гонке на горном велосипеде в этом году - 9-е место, которое она заняла в начале мая на 69-километровом веломарафоне в Мульги среди женщин. Она преодолела дистанцию за четыре часа и восемь минут.
В 2019 году Кальюлайд участвовала в любительской гонке, проходившей параллельно этапам Тур де Франс во Франции. До того, как достать велосипед из гаража, Кальюлайд участвовала зимой в двух лыжных соревнованиях длиной более 40 километров: в январе в марафоне в Виру и 13 дней спустя в марафоне в Алутагузе. В этих соревнованиях она заняла 34-е и 62-е места соответственно.
Ее лучший результат в этом году был на конькобежном марафоне в Мульги, где на дистанции 30 километров она победила в женском зачете с временем 1.14.51 и заняла в общем зачете 35-е место.
В течение пяти лет подряд она участвовала как минимум в одном веломарафоне. Чаще Кальюлайд стала участвовать в соревнованиях после завершения своего президентского срока (2021 год).
1 апреля Кальюлайд приняла участие в благотворительном забеге «Синий цветок», но в последние годы она не участвовала в других беговых соревнованиях. В 2020 году она оббежала озеро Юлемисте, но с тех пор в основном соревнуется на велосипеде.