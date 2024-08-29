Таллиннское отделение «Отечества»: назначение Юрченко – проблема

Правление отметило, что Юрченко неоднократно, последний раз несколько недель назад, открыто высказывала мнение, что переход на эстоноязычное образование - это неправильный шаг.

Также правление напомнило, что Юрченко высказывала мнение, что реформа по переходу на обучение на эстонском языке, в принятии которой участвовали в том числе и социал-демократы, является ужасной.

«Это проблема, обсуждение которой с коалиционными партнерами мы считаем абсолютно необходимым», - подчеркнула председатель таллиннского отделения «Отечества» Рийна Солман.

«Для "Отечества" высказывания Юрченко являются серьезной проблемой. Полный переход на эстоноязычное образование затрагивает жителей Эстонии неравномерно в зависимости от региона. Более четверти родителей и учеников, которых касается этот переход, проживают в Ласнамяэ. Поэтому важно, чтобы старейшина Ласнамяэ поддерживала и продвигала согласованные в коалиции позиции», - сказала Солман и добавила, что назначение Юрченко старейшиной посылает неверный сигнал.

«Поскольку Юлианна Юрченко поставила под сомнение переход на эстоноязычное образование, мы считаем необходимым обсудить эту тему с коалиционными партнерами», - заявило правление таллиннского отделения «Отечества».