Налог на добавленную стоимость скоро станет выше и в Финляндии

Нововведение может привести к проблемам для представителей бизнеса, предупреждают эксперты. Согласно опросу предпринимателей, повышение налога вызовет трудности более чем у половины малых и средних предприятий. Каждый пятый бизнесмен считает, что это приведет к снижению дохода.

Главный экономист ассоциации «Предприниматели Финляндии» Юхана Бротерус указывает, что примерно каждый второй предприниматель собирается поднять цены.

«В то же время другая половина не собирается так делать. То есть тогда, если это не отразится на цене товаров, не потребитель будет платить разницу, а предприниматель из собственного кармана и дохода. Также можно наблюдать разницу между предприятиями, особенно ИП относятся к группе, которая не будет активно поднимать цены, как например чуть более крупные предприятия», - говорит экономист.

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В Эстонии новая ставка НДС в размере 22% применяется с 1 января 2024 года. Цены в Эстонии в июле выросли на 3,5%, что значительно больше, чем в июне, когда они выросли всего на 2,5%.