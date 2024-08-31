Глава Минобороны Украины передал США список целей в РФ

По словам Умерова, для ударов могли бы использоваться армейские тактические ракетные комплексы ATACMS. «Мы не хотим позволить их авиации приблизиться к нашим границам, чтобы бомбить города», - добавил министр.

Пентагон: Позиция США по ATACMS не изменилась

Пока не ожидается, что США ослабят ограничения на использование ATACMS, констатировал CNN. «Вы слышали, как мы говорили, что украинцы могут использовать помощь США в сфере безопасности для защиты от трансграничных атак, другими словами, для ведения встречного огня. Но что касается дальних ударов, ударов глубоко по территории России, наша политика не изменилась», - заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер ранее на этой неделе.

Вашингтон дал понять, что Киеву не стоит ожидать новых значительных поставок ATACMS из-за ограниченного количества на складах США и длительного времени производства комплексов.

Остин принял Умерова в Вашингтоне

Министр обороны США Ллойд Остин 30 августа встретился с Умеровым в Вашингтоне. Глава Пентагона осудил атаки России на важнейшие объекты гражданской инфраструктуры в Украине и заявил, что США и их союзники продолжат предоставлять ключевые возможности, чтобы помочь Киеву защитить себя.

«Хочу четко заявить, что недопустимы нападения на гражданское население, и стойкость Украины поможет ей одержать победу над агрессией Путина и зверствами», - подчеркнул он.

Переговоры в формате «Рамштайн»

Встреча прошла в преддверии следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат «Рамштайн») в сентябре. Контактная группа координирует усилия по доставке в Украину военных грузов и изучает способы ускорения их отправки. Как отмечало агентство dpa, встреча пройдет 6 сентября.

В Контактную группу входят около 50 стран, включая Германию. На переговоры приглашены также государства, не входящие в НАТО. Это будет 24-я встреча группы, большинство переговоров проходило в формате видеоконференций.