В последнее время у многих стран появился интерес к онлайн-голосованию. Эстония внедрила его еще в 2005 году и с тех пор успешно использует его на выборах разных уровней. Россия тоже начала использовать онлайн-голосование сначала на региональных выборах, а с 2021 года и на федеральном уровне. Однако доверие граждан к онлайн-голосованию в Эстонии и России значительно различается. О том, как сложилась такая ситуация, рассказывает аспирант Тартуского университета Богдан Романов.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Почему доверие к онлайн-голосованию в Эстонии и России так различается?
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
Онлайн-голосование упоминалось в контексте цифрового правительства (оно же электронное правительство) с тех пор, как Эстония показала, как эта технология работает. Некоторые демократии и автократии пытались использовать и используют онлайн-выборы для упрощения и защиты избирательного процесса. Однако доверие граждан к этому виду голосования может существенно различаться в зависимости от страны.
В то время как в Эстонии, пионере в области онлайн-голосования, этот процесс пользуется доверием большинства граждан, в России отношение к нему остается более скептическим.
Чем вызваны такие различия, и какие уроки можно извлечь из опыта этих двух стран? Для ответа на вопрос текст прокомментирует главные выводы академического исследования доверия граждан к онлайн-выборам в России и Эстонии.
Если в Эстонии доверие бинарное - электорат либо доверяет полностью, либо полностью не доверяет, в России ситуация иная - большинство опрошенных не доверяют, но есть когорта людей, которые находятся где-то между.
Эстония: доверие через опыт и прозрачность
Эстония начала внедрение онлайн-голосования еще в 2005 году, и с тех пор этот вид голосования стал важной частью демократического процесса страны. Более половины избирателей регулярно пользуются возможностью проголосовать через интернет. Этот высокий уровень доверия во многом объясняется продуманной системой безопасности, которая включает шифрование голосов, возможность многократной перепроверки своего выбора, неограниченное переголосование в течение избирательного периода, и использование защищенных цифровых идентификаторов (цифровых карт).
Многолетний опыт использования системы и ее постоянное совершенствование в связи с различными кибератаками (см. «ОТ ПОЛИТОЛОГА 〉 Как кризисы в области кибербезопасности помогли Эстонии») сделали онлайн-голосование привычным и понятным для граждан. В Эстонии люди уверены, что их голос будет учтен честно и что никто не сможет вмешаться в процесс голосования. Это доверие подкрепляется прозрачностью работы избирательной комиссии, доступом к онлайн-избирательному процессу для наблюдателей, и отсутствием серьезных инцидентов, связанных с мошенничеством, несмотря на существование различных забавных мифов.
Главной мотивацией для внедрения онлайн-голосования в Эстонии стало стремление упростить доступ граждан к избирательному процессу и повысить общую явку, что не нашло подтверждения в академических исследованиях. В условиях современного информационного общества правительство Эстонии считает важным предоставить гражданам максимально удобные и современные способы участия в выборах. Онлайн-голосование позволяет гражданам голосовать из любой точки мира, что особенно важно для страны с высокой мобильностью населения и значительным числом граждан, работающих и проживающих за границей. Этот шаг также поддерживает имидж Эстонии как высокотехнологичной страны, лидера в области электронного управления и цифровизации.
Результаты исследования показали, что в Эстонии доверие к онлайн-голосованию связано с такими факторами, как анонимность, удобство и справедливость процедуры. Эти аспекты были отмечены как ключевые при выборе избирателями способа голосования. Интересно, что в Эстонии не наблюдается значительного влияния чувства гражданского долга на доверие к онлайн-голосованию, что говорит о том, что выборы здесь воспринимаются как более функциональный и рациональный процесс.
Россия: сомнения и недоверие
Россия только недавно начала внедрять онлайн-голосование, и этот процесс сопровождается значительными сомнениями и критикой. Первая масштабная попытка использования онлайн-голосования на федеральном уровне состоялась в 2021 году, и с тех пор доверие к этой технологии остается низким. Основная проблема - недостаток прозрачности и подозрения в возможных манипуляциях со стороны властей как в контексте онлайн-выборов, так и в более конвенциональном случае бумажного голосования.
Многие граждане опасаются, что онлайн-голосование может быть использовано для подтасовки результатов выборов в пользу правящей партии. В отличие от Эстонии, где процесс голосования предельно открыт и подконтролен независимым наблюдателям, в России такие гарантии отсутствуют (документация к коду и системе ограничена, отсутствуют внешние технические аудиты). Это приводит к тому, что многие избиратели предпочитают традиционные методы голосования, считая их более надежными, что также подвергается сомнениям, учитывая различные видео с избирательных участков.
Результаты исследования показали, что в России доверие к онлайн-голосованию во многом определяется чувством гражданского долга и поддержкой правящей партии. В отличие от Эстонии, в России выборы воспринимаются как способ выражения лояльности государству, что обусловлено историческими и культурными особенностями. При этом такие факторы, как удобство и анонимность, хотя и играют роль, уступают по значимости чувству гражданского долга.
Политический контекст и его влияние
Различия в отношении к онлайн-голосованию также связаны с политическим контекстом. В Эстонии, где государственные институты пользуются высоким доверием, онлайн-голосование воспринимается как еще один шаг к укреплению демократических процессов. В России же, где политическая система более закрыта и авторитарна, любые нововведения в области голосования вызывают подозрения.
Для России онлайн-голосование стало не столько способом упростить жизнь гражданам, сколько инструментом для поддержания легитимности существующего режима. В условиях, когда политическая конкуренция ограничена, а результаты выборов часто предсказуемы, доверие к новым технологиям естественным образом снижается. Исследование также показало, что так называемый «эффект победителя» сильно влияет на доверие к онлайн-голосованию в обеих странах: сторонники правящих партий выражают больше доверия к этой технологии, чем оппозиционные избиратели.
Опыт Эстонии и России показывает, что доверие к онлайн-голосованию формируется не только технологическими факторами, но и политической культурой и историей страны. В демократических странах с прозрачными избирательными процессами граждане более склонны доверять новым формам голосования. В авторитарных режимах, где выборы часто служат лишь для поддержания власти, любые новшества могут вызывать недоверие и подозрения. Успех онлайн-голосования зависит от уровня прозрачности, безопасности и, в конечном итоге, от доверия граждан к государству.
Богдан Романов - аспирант Института политических исследований имени Йохана Шютте и младший научный сотрудник по э-правительству в Тартуском университете.