ОТ ПОЛИТОЛОГА Почему доверие к онлайн-голосованию в Эстонии и России так различается?

Россия: сомнения и недоверие

Россия только недавно начала внедрять онлайн-голосование, и этот процесс сопровождается значительными сомнениями и критикой. Первая масштабная попытка использования онлайн-голосования на федеральном уровне состоялась в 2021 году, и с тех пор доверие к этой технологии остается низким. Основная проблема - недостаток прозрачности и подозрения в возможных манипуляциях со стороны властей как в контексте онлайн-выборов, так и в более конвенциональном случае бумажного голосования.

Многие граждане опасаются, что онлайн-голосование может быть использовано для подтасовки результатов выборов в пользу правящей партии. В отличие от Эстонии, где процесс голосования предельно открыт и подконтролен независимым наблюдателям, в России такие гарантии отсутствуют (документация к коду и системе ограничена, отсутствуют внешние технические аудиты). Это приводит к тому, что многие избиратели предпочитают традиционные методы голосования, считая их более надежными, что также подвергается сомнениям, учитывая различные видео с избирательных участков.

Результаты исследования показали, что в России доверие к онлайн-голосованию во многом определяется чувством гражданского долга и поддержкой правящей партии. В отличие от Эстонии, в России выборы воспринимаются как способ выражения лояльности государству, что обусловлено историческими и культурными особенностями. При этом такие факторы, как удобство и анонимность, хотя и играют роль, уступают по значимости чувству гражданского долга.

Политический контекст и его влияние