Журналисты-расследователи пообщались с гувернерами детей Владимира Путина и Алины Кабаевой. Мальчики живут изолированной жизнью. Их воспитанием заняты в том числе и граждане европейских стран.
«Их нельзя найти в государственных базах данных, с младенчества у них есть документы прикрытия, которые в основном делают для разведчиков и людей под госзащитой. Их даты рождения знают только ближайшие родственники. Они не летают обычными рейсами, у них отдельные самолеты», - пишет 4 сентября издание «Досье» о двух мальчиках, которые живут на Валдае.
«Они не посещают детские сады и школы, им нанимают гувернеров. Они живут в резиденциях под охраной ФСО, ходят на яхтах и ездят на бронепоезде, почти не общаются со сверстниками и редко видят отца. Они - сыновья Владимира Путина», - заканчивается вступления в текст густо усеянный именами, датами и иными подробностями из жизни третьего и четвертого ребенка несменяемого президента России.
Журналистам-расследователям удалось пообщаться с теми, кто занимается воспитанием детей Путина и Кабаевой. Вопреки устоявшимся слухам детей не трое, а двое - девятилетний Иван и пятилетний Владимир.
Центр «Досье» не публикует фотографии детей, несмотря на то, что ими располагает.
«По этическим соображениям "Досье" не публикует эти снимки, как и другие детали, которые могли бы помочь опознать ребенка. Иван Путин - несовершеннолетний и не несет ответственности за действия своих родителей, а его внешность сама по себе не представляет общественного интереса», - объясняют ситуацию авторы расследования.
Вместе с тем общественный интерес представляет образ жизни детей президента РФ, поскольку он финансируется государством и друзьями Путина, зарабатывающими за счет бюджета. И эти данные описаны максимально подробно.
Журналисты напоминают о тесной связи Кабаевой со швейцарским гинекологом Натальей Тьебо из клиники Sant’Anna в Лугано, где в 2015 году бывшая гимнастка родила первого сына. В 2019 году Тьебо прилетала в Россию на вторые роды Кабаевой. В начале 2023 года Тьебо внезапно скончалась.
«Оба раза решение о том, где будут проходить роды, принимал сам президент, рассказывает бизнесмен, работавший с одним из друзей главы государства. В 2015 году казалось, что рождение ребенка в Швейцарии поможет скрыть его от посторонних глаз. Спустя четыре года Путин точно так же был уверен, что должный уровень секретности можно обеспечить только в Москве», - пишет центр «Досье».
Журналистам удалось узнать, какая именно компания рекрутирует нянек и гувернеров для Ивана Владимировича и Владимира Владимировича-младшего. В одном из объявлений по поиску учителей иностранных языков, помимо зарплаты в 7700 евро в месяц есть особенные параметры: предпочтение отдается кандидатам с паспортом ЮАР, потенциальный сотрудник должен быть готов пройти медицинские тесты в течение первых двух недель работы, покидать территорию, где живет семья, запрещено.
«К иностранцам настороженное отношение, а ЮАР воспринимается как дружественная для России страна», - объясняют источники неочевидный выбор происхождения учителей путинских сыновей.
Сыновья диктатора и гимнастки до сих пор живут в резиденции на Валдае, о чем еще полтора года назад рассказывали другие журналисты-расследователи из издания «Проект».
«Играть приходится в основном в одиночестве или со взрослыми, которые постоянно находятся рядом с сыновьями Путина. Родителей они видят разве что поздно вечером, а сверстников - в основном по праздникам. И на Валдае, и в поездках дети и обслуживающий персонал живут поблизости. Сыновья - в главном доме вместе с родителями, гувернеры и тренеры - в отдельных зданиях, под занятия отведены специальные строения, все эти объекты расположены в шаговой доступности», - пишет центр «Досье».
Пешком по валдайской резиденции никто не передвигается: у братьев свои машины с водителями, у учителей и прислуги - отдельные автомобили.
Источник журналистов утверждает, что несмотря на мировоззрение отца, дети предпочитают американские мультфильмы, играя в героев Disney.
Утро Ивана и Владимира начинается в 8 утра с совместного завтрака с учителями.
«Еще было четыре, некоторые из них раньше работали уборщицами в резиденции на Валдае и живут в населенном пункте поблизости. Они работали вдвоем по две недели и это время жили в резиденции, потом уезжали домой и их сменяли две другие няни», - рассказывает «Досье».
У детей разнообразный досуг.
«В их распоряжении на Валдае два пони, кролики и сенбернар, за которым присматривают два кинолога из ФСО. Около полудня дети обедают, затем у них тихий час, а после пробуждения - занятия и спорт. После 8 вечера детей забирают водители, и они почти сразу отправляются спать», - сообщает издание.
Каждому ребенку готовит отдельный повар.
«Как и у Владимира Путина, у его сыновей свои кружки, и пьют они только из них. Рядом с детьми всегда охранники из числа офицеров службы безопасности президента, главного подразделения ФСО», - делится «Досье» подробностями.
«Досье» получил фото одного из телохранителей детей. Им оказался адъютант Путина Виталий Клеменов, который много лет сопровождал главу государства.
Впрочем, строгость контроля за безопасностью ослабевает, когда отца нет поблизости.
«В дни, когда в резиденции нет Путина, охрана чувствует себя чуть более расслабленно, говорит источник из числа персонала. Поэтому войти на территорию можно, даже не предъявив документы. У обслуги не отбирают мобильные телефоны, а при переездах могут не проверить личные вещи», - утверждает «Досье».
Встречи с отцом - редкость и большая радость для мальчиков, говорят источники журналистов.
«По вечерам Путин играет со страшим сыном в хоккей (для этого на Валдае построили хоккейную площадку). Тренировки проходят и без президента, и тогда в команду берут кого-то из обслуживающего персонала. Но если запланирована игра с участием главы государства, то на лед выходят только отец, Иван и сотрудники ФСО», - делится подробностями организации соревнований собеседник расследователей.
Мать иногда наблюдает за этими играми из специальной ложи, скрытой за непрозрачным стеклом.
«Досье» утверждает, что и воспитатели путинских сыновей, и друзья семьи, и девушки, оказывающие сексуальные услуги друзьям Путина, наблюдается в одном и том же медицинском центре. Причем учителя Ивана и Владимира именно там формально оформлены на работу в России.
«Формально они заключали контракт на услуги переводчиков, но каждый получает существенно больше, чем мог бы рассчитывать квалифицированный лингвист. Зарплаты начинаются от 330 тысяч рублей и доходят до 1,2 млн рублей в месяц», - пишет «Досье» о доходах тех, кто прошел собеседования и согласился жить в изоляции от остального мира вместе с сыновьями Путина.
Среди этих людей есть и граждане из стран Европы.
«Самая успешная - София Божич, она заработала за последние четыре с небольшим года 25,3 млн рублей (в среднем 516 тысяч рублей в месяц, или около 5000 евро - прим.ред.). Божич - учительница немецкого языка. Она родилась в 1992 году, гражданка Боснии и Герцеговины, жила в Австрии, училась в Грацском университете имени Карла и Франца», - говорит собеседник «Досье» из числа обслуживающего персонала.
С детьми всегда занимаются несколько учителей английского и немецкого. Помимо граждан ЮАР, которых после начала войны семья предпочитает нанимать, контракты подписывали также подданные Британии и граждане Новой Зеландии.
В своем расследовании «Досье» рассказывает и о судах, которые использует семья Путина, и о местах их отдыха в Крыму неподалеку от Севастополя.
Журналисты так же публикуют данные обо всех самолетах и вертолетах, которыми пользуется Алина Кабаева, Иван и Владимир Путин-младший. Всего в их распоряжении 12 летательных аппаратов - 4 самолета и 8 вертолетов.
«К сыновьям Путин относится даже более трепетно, чем когда-то относился к дочерям. Кроме того, теперь бытом семьи занимается не столько его супруга, как это было в 1980-х годах в СССР и в ГДР, сколько многочисленная обслуга из числа родственников жены, друзей президента, офицеров спецслужб и наемного персонала. Никто из них не рискует спорить с детьми, поэтому они растут, понимая, что они - исключительные. Любой их каприз выполняется, а все резиденции, в которых они живут, они воспринимают как личные владения», - пишет в конце своего материала центр «Досье».