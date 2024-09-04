«Формально они заключали контракт на услуги переводчиков, но каждый получает существенно больше, чем мог бы рассчитывать квалифицированный лингвист. Зарплаты начинаются от 330 тысяч рублей и доходят до 1,2 млн рублей в месяц», - пишет «Досье» о доходах тех, кто прошел собеседования и согласился жить в изоляции от остального мира вместе с сыновьями Путина.

«Самая успешная - София Божич, она заработала за последние четыре с небольшим года 25,3 млн рублей (в среднем 516 тысяч рублей в месяц, или около 5000 евро - прим.ред.). Божич - учительница немецкого языка. Она родилась в 1992 году, гражданка Боснии и Герцеговины, жила в Австрии, училась в Грацском университете имени Карла и Франца», - говорит собеседник «Досье» из числа обслуживающего персонала.

«К сыновьям Путин относится даже более трепетно, чем когда-то относился к дочерям. Кроме того, теперь бытом семьи занимается не столько его супруга, как это было в 1980-х годах в СССР и в ГДР, сколько многочисленная обслуга из числа родственников жены, друзей президента, офицеров спецслужб и наемного персонала. Никто из них не рискует спорить с детьми, поэтому они растут, понимая, что они - исключительные. Любой их каприз выполняется, а все резиденции, в которых они живут, они воспринимают как личные владения», - пишет в конце своего материала центр «Досье».