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«Вели себя по-хамски»: директор школы для детей с особыми потребностями в недоумении от поведения съемочной группы Kanal 2

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Школьный класс. Иллюстративное фото.
Школьный класс. Иллюстративное фото. Фото: Mailiis Ollino

Сюжет передачи Reporter на Kanal 2 о переходе на эстоноязычное образование вызвал волну возмущения. По словам Георга Тераса, директора Кадакаской основной школы, где побывала съемочная группа, в школе учатся дети с интеллектуальной недостаточностью, которых запрещено фотографировать и снимать на видео, однако это не остановило представителей СМИ, пишет ERR.

Журналист программы Reporter Кертту Юккум, помимо Эхтеской гуманитарной гимназии, посетила также Кадакаскую основную школу, где первое сентября прошло преимущественно на русском языке. В этой школе учатся дети с серьезными нарушениями интеллектуального или физического развития, и поэтому учебный процесс продолжается на русском языке.

«Для меня большой вопрос, кто их навел на нашу школу, потому что они в прямом смысле вломились к нам, и вели себя по-хамски: ничего не спрашивали, оператор тут же вошел в актовый зал, репортер встала у входной двери. То, как задавались вопросы, говорило о том, что они явно провоцируют на какой-то скандал, скажу очень прямо - молодая женщина (репортерприм. ред.) просто не любит все, что связано с русскими. Я не в первый раз общаюсь с журналистами, всегда все было тактично, интеллигентно и все заранее обговаривалось», - сказал Терас ERR.

Директор также отметил, что устав запрещает тем, кто не работает в школе, общаться с детьми, потому что в этой школе все c интеллектуальной недостаточностью в очень тяжелой форме,

«У нас запрещено фотографировать и производить съемку», - добавил он.

Сегодня же член правления Duo Media, в который входит телеканал Kanal 2, Ристо Розиманнус выразил сожаление по поводу случившегося.

«Kanal 2 и редакция Reporter выражают сожаление по поводу недавно показанного в программе cюжета "Насколько хорошо иноязычный ребенок, перешедший на обучение на государственном языке, сегодня знает эстонский язык?". Приносим извинения как детям, фигурирующим в видеосюжете, так и их семьям. Этот вопрос мы обсудим сегодня в программе Reporter в 19:00», - сказал Розиманнус.

К 13:15 репортаж был удален с сайта Kanal 2.

Сюжет передачи Reporter на Kanal 2 о переходе на эстоноязычное образование вызвал волну возмущения в связи с тем, в каком свете выставлены дети, среди которых есть ученики с особыми образовательными потребностями, а также готовность одной из таллиннских школ перехода к преподаванию на эстонском языке.

Первое сентября прошло в Эхтеской гуманитарной гимназии на эстонском языке, а в Кадакаской основной школе - преимущественно на русском языке. 

Очаровательный мальчик из Эхтеской гуманитарной гимназии явно не понимал вопросы журналиста на эстонском языке и невпопад отвечал на русском.

Также в сюжете можно было увидеть, как две ученицы не встают во время исполнения гимна, когда все остальные встали. На вопрос, поняли ли дети речь директора на эстонском языке, другие ученики в полной растерянности по очереди отвечают лишь: natuke, natuke, natuke! Еще один ребенок из младшего класса в растерянности пытается ответить на вопрос во дворе школы.

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