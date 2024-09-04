«Вели себя по-хамски»: директор школы для детей с особыми потребностями в недоумении от поведения съемочной группы Kanal 2

Сюжет передачи Reporter на Kanal 2 о переходе на эстоноязычное образование вызвал волну возмущения в связи с тем, в каком свете выставлены дети, среди которых есть ученики с особыми образовательными потребностями, а также готовность одной из таллиннских школ перехода к преподаванию на эстонском языке.

Первое сентября прошло в Эхтеской гуманитарной гимназии на эстонском языке, а в Кадакаской основной школе - преимущественно на русском языке.

Очаровательный мальчик из Эхтеской гуманитарной гимназии явно не понимал вопросы журналиста на эстонском языке и невпопад отвечал на русском.

Также в сюжете можно было увидеть, как две ученицы не встают во время исполнения гимна, когда все остальные встали. На вопрос, поняли ли дети речь директора на эстонском языке, другие ученики в полной растерянности по очереди отвечают лишь: natuke, natuke, natuke! Еще один ребенок из младшего класса в растерянности пытается ответить на вопрос во дворе школы.