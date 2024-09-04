Сюжет передачи Reporter на Kanal 2 о переходе на эстоноязычное образование вызвал волну возмущения. По словам Георга Тераса, директора Кадакаской основной школы, где побывала съемочная группа, в школе учатся дети с интеллектуальной недостаточностью, которых запрещено фотографировать и снимать на видео, однако это не остановило представителей СМИ, пишет ERR.
«Вели себя по-хамски»: директор школы для детей с особыми потребностями в недоумении от поведения съемочной группы Kanal 2
Журналист программы Reporter Кертту Юккум, помимо Эхтеской гуманитарной гимназии, посетила также Кадакаскую основную школу, где первое сентября прошло преимущественно на русском языке. В этой школе учатся дети с серьезными нарушениями интеллектуального или физического развития, и поэтому учебный процесс продолжается на русском языке.
«Для меня большой вопрос, кто их навел на нашу школу, потому что они в прямом смысле вломились к нам, и вели себя по-хамски: ничего не спрашивали, оператор тут же вошел в актовый зал, репортер встала у входной двери. То, как задавались вопросы, говорило о том, что они явно провоцируют на какой-то скандал, скажу очень прямо - молодая женщина (репортер - прим. ред.) просто не любит все, что связано с русскими. Я не в первый раз общаюсь с журналистами, всегда все было тактично, интеллигентно и все заранее обговаривалось», - сказал Терас ERR.
Директор также отметил, что устав запрещает тем, кто не работает в школе, общаться с детьми, потому что в этой школе все c интеллектуальной недостаточностью в очень тяжелой форме,
«У нас запрещено фотографировать и производить съемку», - добавил он.
Сегодня же член правления Duo Media, в который входит телеканал Kanal 2, Ристо Розиманнус выразил сожаление по поводу случившегося.
«Kanal 2 и редакция Reporter выражают сожаление по поводу недавно показанного в программе cюжета "Насколько хорошо иноязычный ребенок, перешедший на обучение на государственном языке, сегодня знает эстонский язык?". Приносим извинения как детям, фигурирующим в видеосюжете, так и их семьям. Этот вопрос мы обсудим сегодня в программе Reporter в 19:00», - сказал Розиманнус.
К 13:15 репортаж был удален с сайта Kanal 2.
Сюжет передачи Reporter на Kanal 2 о переходе на эстоноязычное образование вызвал волну возмущения в связи с тем, в каком свете выставлены дети, среди которых есть ученики с особыми образовательными потребностями, а также готовность одной из таллиннских школ перехода к преподаванию на эстонском языке.
Первое сентября прошло в Эхтеской гуманитарной гимназии на эстонском языке, а в Кадакаской основной школе - преимущественно на русском языке.
Очаровательный мальчик из Эхтеской гуманитарной гимназии явно не понимал вопросы журналиста на эстонском языке и невпопад отвечал на русском.
Также в сюжете можно было увидеть, как две ученицы не встают во время исполнения гимна, когда все остальные встали. На вопрос, поняли ли дети речь директора на эстонском языке, другие ученики в полной растерянности по очереди отвечают лишь: natuke, natuke, natuke! Еще один ребенок из младшего класса в растерянности пытается ответить на вопрос во дворе школы.