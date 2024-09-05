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Полежать в гробу и подумать над ошибками: россиянам стали продавать гроботерапию

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Россиянка использует гроб для решения своих психологических проблем, Ижевск, Россия, август 2024 года.
Россиянка использует гроб для решения своих психологических проблем, Ижевск, Россия, август 2024 года. Фото: из соцсетей ижевского центра ритуальных услуг и гроботерапии

​Жители России стали «прорабатывать жизненный путь», имитируя собственные похороны. За полторы тысячи евро желающих омывают, одевают в траурные костюмы и оставляют на несколько часов полежать в гробу. Авторы гроботерапии говорят о крайне высоком спросе на ненастоящие похороны.

Спустя два с половиной года полномасштабной войны России с Украиной, которая к лету 2024 года унесла жизни больше 120 000 россиян, похоронные бюро в РФ стали предлагать услугу «гроботерапии». Свежее предложение полежать в гробу и позвать друзей на псевдо-поминки вызвало неожиданный ажиотаж, рассказали в ижевском центре ритуальных услуг «Комфорт».

«Порой мы не осознаем бренности своего бытия, не ощущаем полноты своей жизни. Суть процесса гроботерапии состоит в прорабатывании человеком своего жизненного пути, пройденной его части, сотворенных ошибок и будущих событий. Псевдо-остановка жизни на несколько часов помогает выделить важное, акцентировать внимание на самых важных вещах, расставить приоритеты в жизни», - завлекает клиентов гроботерапевт «Комфорта» Евгения Злобина, на своем примере демонстрируя, из чего состоит услуга.

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