Солман: последние дни принесли о Юрченко больше вопросов, чем ответов

Солман отметила, что, хотя Юрченко удовлетворительно ответила на некоторые вопросы, она не была убедительна в том, что ее взгляды изменились из-за должности. Солман советует мэру Евгению Осиновскому рассмотреть других кандидатов, так как считает, что у Социал-демократической партии есть более подходящие варианты.