Председатель правления Таллиннского отделения партии «Отечество» Рийна Солман встретилась с кандидатом на должность старейшины Ласнамяэ Юлианной Юрченко, однако после встречи у нее все еще остались сомнения в пригодности Юрченко для этой должности, сообщает ERR.
Солман: последние дни принесли о Юрченко больше вопросов, чем ответов
Солман отметила, что, хотя Юрченко удовлетворительно ответила на некоторые вопросы, она не была убедительна в том, что ее взгляды изменились из-за должности. Солман советует мэру Евгению Осиновскому рассмотреть других кандидатов, так как считает, что у Социал-демократической партии есть более подходящие варианты.
Она указала, что недавние высказывания Юрченко по поводу перехода на эстоноязычное обучение и выход из Центристской партии не являются убедительными. Солман также подчеркнула, что эстонец может успешно общаться с людьми, говорящими на русском языке, как это доказала Катри Райк в Нарве.
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