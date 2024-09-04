Исследование выявило самых привлекательных работодателей в Эстонии

Согласно результатам исследования ожиданий от работы и репутации работодателя, проведенного агентством по брендингу работодателей Instar в 15-й раз, самым привлекательным работодателем в этом году по мнению студентов и опытных сотрудников является банк LHV, а по мнению учащихся профессиональных училищ - Департамент полиции и погранохраны (PPA).