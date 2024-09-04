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Исследование выявило самых привлекательных работодателей в Эстонии

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Летний полицейский патруль в Пярну.
Летний полицейский патруль в Пярну. Фото: Mailiis Ollino

Результаты исследования агентства по брендингу работодателей Instar показали, какие организации в этом году являются самыми привлекательными работодателями среди студентов и опытных сотрудников. Исследование выделило сферы, в которых популярность работодателей значительно выросла.

Перевод: Сергей Светлов

Согласно результатам исследования ожиданий от работы и репутации работодателя, проведенного агентством по брендингу работодателей Instar в 15-й раз, самым привлекательным работодателем в этом году по мнению студентов и опытных сотрудников является банк LHV, а по мнению учащихся профессиональных училищ - Департамент полиции и погранохраны (PPA).

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