Результаты исследования агентства по брендингу работодателей Instar показали, какие организации в этом году являются самыми привлекательными работодателями среди студентов и опытных сотрудников. Исследование выделило сферы, в которых популярность работодателей значительно выросла.
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Исследование выявило самых привлекательных работодателей в Эстонии
Перевод: Сергей Светлов
Согласно результатам исследования ожиданий от работы и репутации работодателя, проведенного агентством по брендингу работодателей Instar в 15-й раз, самым привлекательным работодателем в этом году по мнению студентов и опытных сотрудников является банк LHV, а по мнению учащихся профессиональных училищ - Департамент полиции и погранохраны (PPA).