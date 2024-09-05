Чт, 5.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Русскую школу могут закрыть из-за «угроз безопасности» для Финляндии

Copy
Фотография из социальных сетей Школы Восточной Финляндии (ISK), где четверть века можно было получать образование, в том числе на русском языке. В начале 2024 года стало известно о планах местных властей закрыть это учебное заведение.
Фотография из социальных сетей Школы Восточной Финляндии (ISK), где четверть века можно было получать образование, в том числе на русском языке. В начале 2024 года стало известно о планах местных властей закрыть это учебное заведение. Фото: Школа Восточной Финляндии / Facebook

Русская школа недалеко от финско-российской границы способствует распространению пророссийской пропаганды, утверждают анонимные источники издания Iltalehti. Руководство школы отрицает обвинения.

Спустя восемь месяцев после первых сообщений о желании финских властей избавиться от русских школ, местная пресса публикует анонимные обвинения учебного заведения в работе на Кремль.

Читайте также

«Мы не можем допустить ситуации, когда одна национальность, то есть русские, фактически имеет в Финляндии свою школу. Такая среда склонна к попыткам распространения пророссийской пропаганды», - цитирует газета Iltalehti своего неназванного собеседника «знакомого с подоплекой дела».

Финское СМИ утверждает, что администрации пограничных с РФ городов, где с 1997 года работает школа финско-русская школа, - Лаппеенранта, Иматра и Йоэнсуу - были проинформированы о том, что продолжение ее работы якобы представляет собой возможную угрозу национальной безопасности Финляндии.

Другой источник газеты настаивает на том, что существование русских школ в Финляндии опасно тем, что у ее учеников есть связь с Россией.

«У российского государства есть указания, что российские граждане находятся на службе своей стране, где бы они ни жили», - говорит источник Iltalehti.

В качестве примера «угроз» собеседники издания называют внимание российских государственных СМИ к тому что «происходит со школой в Восточной Финляндии». Ранее в эфире российского ТВ был показан тенденциозный сюжет об этой школе. Российский журналист несмотря на запрет руководства школы, взял несколько интервью у детей, которые там учатся, а также поговорил с пророссийски настроенными гражданами Финляндии. Ситуация с будущим школы в этом сюжете характеризуется как трагедия.

«Член городского совета Лаппеенранты Ристо Хуовинен заявил российскому журналисту, что "закрытие школы - это чисто идеологический вопрос, продиктованный США и другими странами"», - пишет Iltalehti, однако о претензиях анонимных комментаторов газеты к высказываниям этого политика не сообщается.

Издание отмечает, что в настоящее время школу с почти тридцатилетней историей посещают 611 детей. Для 59% учеников родным языком является финский, для 37% - русский. Остальным учащимся родными приходятся украинский, карельский, урду, латышский и английский языки.

«В Йоэнсуу быстро развивается мультикультурализм. Мы хотим, чтобы представители разных национальностей взаимодействовали друг с другом и изучали финский язык. Мы не хотим, чтобы у какой-либо языковой группы была своя школа», - сказал газете директор по культуре и благосостоянию Йоэнсуу Яни Каасинен.

В школе отвечают, что обвинения в работе на Кремль несостоятельны, а решения о жизнедеятельности школы может принимать руководство фонда этого частного учебного заведения.

«Да, я подписываюсь, что ненависть к России и русскому языку существует. Возможно, это одна из причин желания его отменить, даже если об этом не говорят вслух, - комментирует ситуацию директор школы Катри Анттилла. - Печально, как руководство городов Восточной Финляндии пытается смыть географию и историю».

Еще одной причиной необходимости закрытия русской школы называется экономия местного бюджета в условиях резкого падения рождаемости в регионе. В случае с городом Лаппеенрранта экономия якобы составит 1 миллион евро.

Ранее местная пресса писала, что русская школа в Восточной Финляндии поддерживалась околокремлевским фондом «Русский мир».

«Нет, это не так», - заявила директор школы Катри Анттилла телеканалу «Дождь» в их новом фильме «В ожидании Путина».

«"Русский мир" тогда предоставлял литературу. Мы получили от них 30 книг по русскому языку. И потом они нам подарили шкафчик. С тех пор нам постоянно напоминают о том, что мы "путинская школа". Мы сейчас постоянно должны защищаться и постоянно повторять всем, что русский язык не связан с Путиным, что русский язык не связан с Россией. Русский язык - это язык», - настаивает директор школы.

Катри Анттилла уточнила, что в их школе много детей из семей, где мама - финка, а папа - русский.

В эту же школу ходят и выходцы из Украины.

«Мама с Украины. Сын ходит в школу в футболке с трезубцем (герб Украиныприм.ред.). Вообще никаких с этим нет проблем, - рассказал «Дождю» отец ученика из этой школы Иван Девяткин. - Недавно было шоу талантов, где мой сын с другими парнями пели украинскую песню с Евровидения Stefania».

Читайте также

«Думаю, что будет выбрана прагматичная линия. Конституция Финляндии гарантирует право на использование собственной культуры и языка, и пока в русских школах это делается вне политики, преподавание на русском будет и в будущем», - ранее поделился с Rus.Postimees своим видением ситуации профессор современной истории и директор по парламентским исследованиям Университета Турку Маркку Йокисипиля.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх