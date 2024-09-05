Русская школа недалеко от финско-российской границы способствует распространению пророссийской пропаганды, утверждают анонимные источники издания Iltalehti. Руководство школы отрицает обвинения.
Русскую школу могут закрыть из-за «угроз безопасности» для Финляндии
Спустя восемь месяцев после первых сообщений о желании финских властей избавиться от русских школ, местная пресса публикует анонимные обвинения учебного заведения в работе на Кремль.
«Мы не можем допустить ситуации, когда одна национальность, то есть русские, фактически имеет в Финляндии свою школу. Такая среда склонна к попыткам распространения пророссийской пропаганды», - цитирует газета Iltalehti своего неназванного собеседника «знакомого с подоплекой дела».
Финское СМИ утверждает, что администрации пограничных с РФ городов, где с 1997 года работает школа финско-русская школа, - Лаппеенранта, Иматра и Йоэнсуу - были проинформированы о том, что продолжение ее работы якобы представляет собой возможную угрозу национальной безопасности Финляндии.
Другой источник газеты настаивает на том, что существование русских школ в Финляндии опасно тем, что у ее учеников есть связь с Россией.
«У российского государства есть указания, что российские граждане находятся на службе своей стране, где бы они ни жили», - говорит источник Iltalehti.
В качестве примера «угроз» собеседники издания называют внимание российских государственных СМИ к тому что «происходит со школой в Восточной Финляндии». Ранее в эфире российского ТВ был показан тенденциозный сюжет об этой школе. Российский журналист несмотря на запрет руководства школы, взял несколько интервью у детей, которые там учатся, а также поговорил с пророссийски настроенными гражданами Финляндии. Ситуация с будущим школы в этом сюжете характеризуется как трагедия.
«Член городского совета Лаппеенранты Ристо Хуовинен заявил российскому журналисту, что "закрытие школы - это чисто идеологический вопрос, продиктованный США и другими странами"», - пишет Iltalehti, однако о претензиях анонимных комментаторов газеты к высказываниям этого политика не сообщается.
IIL:n tiedot: Itä-Suomen venäläinen koulu halutaan lakkauttaa turvallisuusuhan takia https://t.co/n3PXBzmdRf— Iltalehti (@iltalehti_fi) September 4, 2024
Издание отмечает, что в настоящее время школу с почти тридцатилетней историей посещают 611 детей. Для 59% учеников родным языком является финский, для 37% - русский. Остальным учащимся родными приходятся украинский, карельский, урду, латышский и английский языки.
«В Йоэнсуу быстро развивается мультикультурализм. Мы хотим, чтобы представители разных национальностей взаимодействовали друг с другом и изучали финский язык. Мы не хотим, чтобы у какой-либо языковой группы была своя школа», - сказал газете директор по культуре и благосостоянию Йоэнсуу Яни Каасинен.
В школе отвечают, что обвинения в работе на Кремль несостоятельны, а решения о жизнедеятельности школы может принимать руководство фонда этого частного учебного заведения.
«Да, я подписываюсь, что ненависть к России и русскому языку существует. Возможно, это одна из причин желания его отменить, даже если об этом не говорят вслух, - комментирует ситуацию директор школы Катри Анттилла. - Печально, как руководство городов Восточной Финляндии пытается смыть географию и историю».
Еще одной причиной необходимости закрытия русской школы называется экономия местного бюджета в условиях резкого падения рождаемости в регионе. В случае с городом Лаппеенрранта экономия якобы составит 1 миллион евро.
Ранее местная пресса писала, что русская школа в Восточной Финляндии поддерживалась околокремлевским фондом «Русский мир».
«Нет, это не так», - заявила директор школы Катри Анттилла телеканалу «Дождь» в их новом фильме «В ожидании Путина».
«"Русский мир" тогда предоставлял литературу. Мы получили от них 30 книг по русскому языку. И потом они нам подарили шкафчик. С тех пор нам постоянно напоминают о том, что мы "путинская школа". Мы сейчас постоянно должны защищаться и постоянно повторять всем, что русский язык не связан с Путиным, что русский язык не связан с Россией. Русский язык - это язык», - настаивает директор школы.
Катри Анттилла уточнила, что в их школе много детей из семей, где мама - финка, а папа - русский.
В эту же школу ходят и выходцы из Украины.
«Мама с Украины. Сын ходит в школу в футболке с трезубцем (герб Украины - прим.ред.). Вообще никаких с этим нет проблем, - рассказал «Дождю» отец ученика из этой школы Иван Девяткин. - Недавно было шоу талантов, где мой сын с другими парнями пели украинскую песню с Евровидения Stefania».
«Думаю, что будет выбрана прагматичная линия. Конституция Финляндии гарантирует право на использование собственной культуры и языка, и пока в русских школах это делается вне политики, преподавание на русском будет и в будущем», - ранее поделился с Rus.Postimees своим видением ситуации профессор современной истории и директор по парламентским исследованиям Университета Турку Маркку Йокисипиля.