В Финляндии требуют оставить преподавание на русском

Первый раз о планах властей города Турку закрыть финско-русский языковой класс в школе Пуолала СМИ сообщали в октябре прошлого года.

Теперь Общество поддержки русского класса школы Пуолала в Турку вручила петицию в защиту общеобразовательного преподавания на русском языке министру образования страны.

В петиции выражена обеспокоенность ухудшением положения русского языка в Финляндии. Документ подписали также многие представители университетов и оборонительных сил страны, отмечает Yle.

В петиции выражается поддержка и школе Восточной Финляндии, в которой преподают русский язык. Школа работает в Лаппеенранта, Иматра и Йоэнсуу.

12 января Rus.Postimees сообщал, что в финских городах Лаппеенранта, Йоэнсуу и Иматра могут быть закрыты филиалы Школы Восточной Финляндии (ISK - Itä-Suomen koulu - прим.ред.), где с 1997 года преподают русский язык и русскую культуру.

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Среди обоснований необходимости закрытия школ называлось уменьшение количества детей, и экономия. Утверждалось, что только один город Лаппеенранта смог бы экономить один миллион евро, если бы не пришлось финансировать это учебное заведение.

Финская пресса сообщала, что работа школы завершится уже в 2025 году. Однако предложение еще должно быть рассмотрено городским советом каждого города.