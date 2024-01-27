Правительству Финляндии была передана петиция в защиту школьного преподавания на русском языке. Об этом сообщает издание Yle. Документ подготовили представители родительского комитета русского класса школы Пуолала.
В Финляндии требуют оставить преподавание на русском
Первый раз о планах властей города Турку закрыть финско-русский языковой класс в школе Пуолала СМИ сообщали в октябре прошлого года.
Теперь Общество поддержки русского класса школы Пуолала в Турку вручила петицию в защиту общеобразовательного преподавания на русском языке министру образования страны.
В петиции выражена обеспокоенность ухудшением положения русского языка в Финляндии. Документ подписали также многие представители университетов и оборонительных сил страны, отмечает Yle.
В петиции выражается поддержка и школе Восточной Финляндии, в которой преподают русский язык. Школа работает в Лаппеенранта, Иматра и Йоэнсуу.
12 января Rus.Postimees сообщал, что в финских городах Лаппеенранта, Йоэнсуу и Иматра могут быть закрыты филиалы Школы Восточной Финляндии (ISK - Itä-Suomen koulu - прим.ред.), где с 1997 года преподают русский язык и русскую культуру.
Среди обоснований необходимости закрытия школ называлось уменьшение количества детей, и экономия. Утверждалось, что только один город Лаппеенранта смог бы экономить один миллион евро, если бы не пришлось финансировать это учебное заведение.
Финская пресса сообщала, что работа школы завершится уже в 2025 году. Однако предложение еще должно быть рассмотрено городским советом каждого города.
«Думаю, что будет выбрана прагматичная линия. Конституция Финляндии гарантирует право на использование собственной культуры и языка, и пока в русских школах это делается вне политики, преподавание на русском будет и в будущем», - поделился с Rus.Postimees своим видением решения этого вопроса на президентском уровне профессор современной истории и директор по парламентским исследованиям Университета Турку Маркку Йокисипиля. Завтра в Финляндии должны состояться выборы президента.
В начале января этого года министр образования Литвы сообщил, что в этой стране тоже может быть постепенно прекращено преподавание русского языка и обучение на русском языке, при этом останутся открытыми школы для меньшинств, в которых преподаются языки стран Евросоюза или других дружественных по отношению к Литве стран.
По поводу перехода на эстоноязычное образование министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас подчеркнула на днях, что переход на эстоноязычное образование по всей Эстонии неизбежен и никаких отсрочек не будет. По словам Каллас, для проведения реформы необходимо увеличить объем обучения на эстонском языке на всех уровнях образования и обеспечить наличие образовательных работников, владеющих эстонским языком.