Русскую школу могут закрыть из-за угрозы безопасности Финляндии

Спустя восемь месяцев после первых сообщений о желании финских властей избавиться от русских школ, местная пресса публикует анонимные обвинения учебного заведения в работе на Кремль.

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«Мы не можем допустить ситуации, когда одна национальность, то есть русские, фактически имеет в Финляндии свою школу. Такая среда склонна к попыткам распространения пророссийской пропаганды», - цитирует газета Iltalehti своего неназванного собеседника «знакомого с подоплекой дела».

Финское СМИ утверждает, что администрации пограничных с РФ городов, где с 1997 года работает финско-русская школа, - Лаппеенранта, Иматра и Йоэнсуу - были проинформированы о том, что продолжение ее работы якобы представляет собой возможную угрозу национальной безопасности Финляндии.

Другой источник газеты настаивает на том, что существование русских школ в Финляндии опасно тем, что у ее учеников есть связь с Россией.

«В российском государстве принято считать, что российские граждане находятся на службе своей стране, где бы они ни жили», - говорит источник Iltalehti.