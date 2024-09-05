МВД против размещения иностранцев в тюрьмах Эстонии

«Надо ли рассматривать Эстонию как государство, куда все остальные страны отправляют своих заключенных? Эстония могла бы славиться как цифровое или инновационное государство, но не место, куда отправляют тех, кто отстранен от общества. Думаю, что сдача в аренду тюремных мест со временем повлияет на имидж Эстонии, и это наверняка не самое лучшее решение», - цитирует ERR слова министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократической партия).

Ранее министр юстиции и цифрового развития Лийза Пакоста («Ээсти 200») сообщила, что пустующие камеры в тюрьмах Эстонии можно наполнить заключенными из Великобритании, Швеции и Нидерландов. По подсчетам Пакоста Эстония смогла бы зарабатывать на аренде тюремных мощностей до 30-ти миллионов евро в год.

Читайте также Эстония Стало известно, кем могут заполнить пустые эстонские тюрьмы

«Зарабатывать деньги - одно, но нам нужно увидеть, каковы будут более широкие последствия этого решения», - отметил Ляэнеметс, выразив сомнение в адекватности оценки в 30 миллионов евро, которую дает его коллега по кабинету министров.

Пресс-служба Министерства юстиции Эстонии накануне сообщила, что Лийза Пакоста планирует обсудить инициативу сдачи мест в Тартуской тюрьме в аренду англичанам с министром юстиции Великобритании Шабаной Махмуд в рамках визита в Вильнюс на встречу министров юстиции Совета Европы.

Количество заключенных в тюрьмах Великобритании бьет рекорды. Число заключенных росло в течение последних трех лет, упав до 77 727 человек в апреле 2021 года во время пандемии коронавируса. Сейчас в тюрьмах Англии и Уэльса содержатся в общей сложности 88 350 человек, что является самым высоким показателем с 2011 года, отмечает The Sun.

Для коррекции ситуации британское правительство ранее разрешило держать обвиняемых в полицейских камерах и не вызывать их в суды до тех пор, пока в тюрьме не освободится место. Сокращение приговоров с лишением свободы по замыслу английских политиков позволит только в сентябре и октябре 2024 года из-за нехватки мест освободить из тюрем 5500 осужденных преступников.